S’ajorna la conferència de premsa per una indisposició de Quique Cárcel
El director esportiu del Girona pateix una indisposició mèdica i ha de suspendre la compareixença
La conferència de premsa de Quique Cárcelde balanç de mercat ha quedat ajornada arran d’una indisposició mèdica del barceloní. El director esportiu, afectat d’una infecció d’orella forta i en tractament d’antibiòtic els darrers dies, s’ha marejat pocs moments després de començar l’acte. La compareixença ha quedat posposada per un altre dia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot