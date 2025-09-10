Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’ajorna la conferència de premsa per una indisposició de Quique Cárcel

El director esportiu del Girona pateix una indisposició mèdica i ha de suspendre la compareixença

Quique Cárcel en una imatge d'arxiu

Quique Cárcel en una imatge d'arxiu / Aniol Resclosa / DDG

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La conferència de premsa de Quique Cárcelde balanç de mercat ha quedat ajornada arran d’una indisposició mèdica del barceloní. El director esportiu, afectat d’una infecció d’orella forta i en tractament d’antibiòtic els darrers dies, s’ha marejat pocs moments després de començar l’acte. La compareixença ha quedat posposada per un altre dia.

