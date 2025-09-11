Míchel podrà comptar amb Vanat, Livakovic i Ounahi per jugar a Vigo
El porter croat i el migcampista marroquí s’incorporen als entrenaments i per avui s’espera que s’hi integri el davanter ucraïnès
Tots tres, juntament amb Bryan Gil estaran disponibles per diumenge al camp del Celta
No canviarà mig equip respecte a l’onze que va perdre contra el Sevilla (0-2) fa dos dissabtes, però Míchel, un cop tancat el mercat, ja té on triar i remenar a l’hora de fer l’onze. Ia més a més, amb ingredients, en teoria, de qualitat per fer que millorin les prestacions d’un equip que, de moment, no carbura. El tècnic madrileny va veure ahir com dos dels darrers fitxatges del club, Dominik Livakovic i Azzedine Ounahi, s’incorporaven als entrenaments a la Ciutat Esportiva de la Massana, a Vilablareix i s’exercitaven per primera vegada amb els seus nous companys. Acabada l’aturada internacional, avui també està previst que s’integrin a la feina el davanter Vladyslav Vanat i Joel Roca. Tots quatre haurien d’estar a disposició del tècnic pel partit de diumenge a Vigo contra el Celta. Qui té pocs números de ser-hi, per contra, és Viktor Tsygankov. El migcampista ucraïnès, que ja no va jugar contra el Sevilla per problemes físics, no ha participat en cap els dos partits amb la selecció.
El Girona té previst desplaçar-se a Vigo dissabte a la tarda per jugar diumenge al migdia (14:00). D’aquesta manera, Míchel té encara tres entrenaments més per treballar amb els jugadors internacionals que, tret d’Ounahi que en va fer un, encara no coneixen els seus nous companys. Són els casos de Livakovic i Vanat, fitxats el darrer dia de mercat i que fins ahir i avui, respectivament, no han conegut els seus nous companys. Ounahi, per la seva banda, va completar una sessió abans d’incorporar-se amb la selecció a principis de mes. Per la seva banda, Bryan Gil sí que ha pogut treballar cada durant tota l’aturada amb el grup.
A partir d’aquí caldrà veure què fa Míchel amb aquestes quatre noves peces. Sembla difícil que cap entri directament a l’onze titular diumenge. Potser només Vanat té algun número de fer-ho. L’ucraïnès, per qui s’han pagat disset milions d’euros al Dinamo de Kiev, arriba amb el cartell de davanter centre titular i està cridat a dur la responsabilitat golejadora de l’equip. Fins i tot per davant d’Stuani, que l’any passat va haver de sortir al rescat perquè Miovski i Abel Ruiz no van tenir el rendiment esperat. Tampoc s’espera que Ounahi entri a l’equip d’entrada a Vigo. El marroquí ha fet una pretemporada atípica amb l’Olympique de Marsella, amb qui no ha disputat amistosos. Amb la selecció va tenir vint minuts al primer partit però dilluns no va jugar a Zàmbia. En principi, hauria de necessitar un temps de posada a punt física.
Livakovic s’estrena
La gran novetat de l’entrenament d’ahir va ser Livakovic. El croat, cedit pel Fenerbahce, va ser rebut el tradicional túnel de calbots pels seus nous companys i va exercitar-se al costat de Paulo Gazzaniga i Vladyslav Krapyvtsov. A partir d’aquí, li tocarà a Míchel qui serà el porter titular contra el Celta a Balaídos. En principi, malgrat les errades en el primer partit contra el Rayo, l’argentí hauria de tenir crèdit com a titular després de dues temporades i mitja indiscutible sota pals, per davant de Juan Carlos i, el curs passat, d’un altre porter de trajectòria important a l’elit com Pau López. En les seves primeres paraules, als mitjans oficials del club, Livakovic assegura que les primeres sensacions han estat «molt bones» i que és «feliç» d’haver vingut. «La gent és molt maca. El tècnic, el preparador de porters, el camp d’entrenament. Em sento feliç d’haver vingut», deia. El croat revelava que veure el Girona a la Champions el curs passat i «lluitant per la Lliga» en fa dos el van convèncer d’acceptar la proposta catalana. Livakovic va explicar que des de petit que segueis LaLliga i que «Buffon i Casillas» eren els seus referents. «He jugat molts partits importants. Espero aportar la meva experiència al Girona per aconseguir bons resultats».
