La visita del Girona al Barça, ja té data i hora
El partit ha quedat fitxat pel dissabte 19 d'octubre a la tarda (16:15)
L'escenari del matx encara no està definit
La Lliga ha fet oficial aquesta tarda l'horari del partit del Girona al camp del Barça de la novena jornada. El derbi català ha quedat fixat pel dissabte 19 d'octubre a la tarda (16:15). El camp on es jugarà és una altra història, perquè no està clar que pugui ser ja el Camp Nou parcialment reobert, o bé si serà el Johan Cruyff o el Lluís Companys. El partit es jugarà després de la nova aturada de la competició per compromissos de seleccions que hi haurà a principis de setembre.
