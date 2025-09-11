Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La visita del Girona al Barça, ja té data i hora

El partit ha quedat fitxat pel dissabte 19 d'octubre a la tarda (16:15)

L'escenari del matx encara no està definit

Robert Lewandowski celebra un gol en la derrota del curs passat al Lluís Companys (4-1)

Robert Lewandowski celebra un gol en la derrota del curs passat al Lluís Companys (4-1) / Alberto Estevez/EFE

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha fet oficial aquesta tarda l'horari del partit del Girona al camp del Barça de la novena jornada. El derbi català ha quedat fixat pel dissabte 19 d'octubre a la tarda (16:15). El camp on es jugarà és una altra història, perquè no està clar que pugui ser ja el Camp Nou parcialment reobert, o bé si serà el Johan Cruyff o el Lluís Companys. El partit es jugarà després de la nova aturada de la competició per compromissos de seleccions que hi haurà a principis de setembre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
  2. La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
  3. Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
  4. Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
  5. Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
  6. Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
  7. Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
  8. Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis

Carrefour i Creu Roja impulsen a Girona la campanya solidària de recollida de material escolar

Carrefour i Creu Roja impulsen a Girona la campanya solidària de recollida de material escolar

Girona dobla l’assistència a la manifestació de la Diada i reuneix 12.000 persones

Girona dobla l’assistència a la manifestació de la Diada i reuneix 12.000 persones

Manifestació de la Diada de Catalunya a Girona

Manifestació de la Diada de Catalunya a Girona

La visita del Girona al Barça, ja té data i hora

La visita del Girona al Barça, ja té data i hora

Blanes acull la primera edició d’Expocasió amb més de 500 vehicles d’ocasió i Km 0

Blanes acull la primera edició d’Expocasió amb més de 500 vehicles d’ocasió i Km 0

Un nou espai de memòria a l’Estartit recorda les víctimes de Germanwings amb vista privilegiada a les Illes Medes

Un nou espai de memòria a l’Estartit recorda les víctimes de Germanwings amb vista privilegiada a les Illes Medes

Sanitat alerta que els vaporejadors són «cancerígens» en la seva nova campanya contra el tabaquisme

Sanitat alerta que els vaporejadors són «cancerígens» en la seva nova campanya contra el tabaquisme

Set de cada 10 nois de 12 a 21 anys temen ser acusats injustament d’assetjament sexual o violència de gènere

Set de cada 10 nois de 12 a 21 anys temen ser acusats injustament d’assetjament sexual o violència de gènere
Tracking Pixel Contents