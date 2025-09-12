Míchel és el tercer entrenador amb més antiguitat de Primera
Només Simeone, des del 2011 a l’Atlètic i Pellegrini, des del 2020 al Betis, superen el madrileny, que va arribar a Montilivi el 2021, pel que fa a temporades consecutives en una mateixa banqueta
Amb tres derrotes en tres partits, no ha estat el començament de Lliga somiat per ningú. A més a més, les sensacions que arrossega el Girona de la temporada passada no acompanya a ser optimistes per capgirar la situació. Tot i això, amb l’arribada dels nous reforços i unes setmanes més de feina conjunta s’ha d’obrir l’escletxa per veure-ho d’una manera diferent. I això és el que intenta fer Míchel Sánchez, el director d’una orquestra que el curs passat no hi va haver pas maneres que afinés i que enguany s’ha renovat amb nous músics i instruments. Maridar-los i fer que connectin és el gran repte que té per endavant el madrileny en la seva cinquena etapa com a tècnic del Girona. Segurament, tots els enrenous de resultats i mercat que hi ha hagut darrerament, han tapat la dada que diu que Míchel és el tercer entrenador amb més antiguitat en una banqueta de Primera. Només Diego Pablo Simeone a l’Atlètic de Madrid, amb quinze temporades, i Manuel Pellegrini, amb sis, fa més temps que entrenen consecutivament els seus equips.
Aviat és dit començar el cinquè curs consecutiu amb el mateix equip. Ni Pablo Machín, que té més partits encara que Míchel a Montilivi, ho va fer. El madrileny, motivat com sempre, es trenca cap ara per mirar que l’equip rutlli i poder viure una temporada més tranquil·la la passada. Sigui com sigui i passi el que passi, Míchel ja és llegenda al Girona. El primer any va aconseguir l’ascens, el segon, va deixar l’equip a les portes de la Conference i el tercer, el va classificar per la Champions League amb un tercer lloc històric a la Lliga. El quart es va patir més. Pot passar, és clar, en el procés de consolidació del club a l’elit.
Tot plegat diu que només Simeone, el 2011 i Pellegrini, el 2020, van arribar abans i s’han mantingut ininterrompudament a la banqueta dels seus clubs més temps que Míchel. Això sí, Valverde a l’Athletic Club, Marcelino García al Vila-real i Bordalás al Getafe, sumen més campanyes que Míchel als seus clubs, però repartides en diferents etapes. Per tant, Míchel els supera en antiguitat seguida perquè Valverde va tornar a San Mamés el 2022, Marcelino el 2021 i Bordalás el 2022.
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis