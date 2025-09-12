Vanat fa el primer entrenament amb el Girona
El davanter ucraïnès s’integra a les ordres de Míchel i confia ser convocat pel partit de diumenge al camp del Celta
La majoria d’aficionats del Girona no el coneixia abans que conegués a vincular-se el seu nom a l’òrbita blanc-i-vermella aquest estiu. De seguida, els cercadors d’internet van començar a omplir-se de cerques d’estadístiques i videos de seguidors blanc-i-vermells que volien saber qui era Vladyslav Vanat. Vint-i-un gols i el trofeu de màxim golejador de la lliga ucraïnèsa avalen el nou davanter centre del Girona. Que funcioni o no, ja serà una altra cosa. D’entrada, juga amb la carta a favor que el llistó està molt baix perquè tant Miosvki com Abel Ruiz van rendir molt per sota de l’esperat el curs passat. Al contrari que l’ucraïnès, el macedoni i el valencià, que continua lesionat, tenien el llistó altíssim i, evidentment, l’ombra d’Artem Dovbyk va ser molt allargada durant tota la temporada.
Després de tornar de la concentració amb la selecció ucraïnesa, Vanat va fer ahir el primer entrenament amb els seus companys a les ordres de Míchel. Si no hi ha cap contratemps, el tècnic l’inclourà a la llista de convocats pel partit de diumenge al camp del Celta. També es va reincorporar als entrenaments ahir Joel Roca, que ve de la selecció sub21. Alhora, el central del filial, Biel Farrés, de 23 anys, va treballar amb el primer equip a la Ciutat Esportiva de Vilablareix.
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis