Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vanat fa el primer entrenament amb el Girona

El davanter ucraïnès s’integra a les ordres de Míchel i confia ser convocat pel partit de diumenge al camp del Celta

Vanat, en una acció amb Jordana, ahir durant l'entrenament a la Massana

Vanat, en una acció amb Jordana, ahir durant l'entrenament a la Massana / Girona FC/Nuri Marguí

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La majoria d’aficionats del Girona no el coneixia abans que conegués a vincular-se el seu nom a l’òrbita blanc-i-vermella aquest estiu. De seguida, els cercadors d’internet van començar a omplir-se de cerques d’estadístiques i videos de seguidors blanc-i-vermells que volien saber qui era Vladyslav Vanat. Vint-i-un gols i el trofeu de màxim golejador de la lliga ucraïnèsa avalen el nou davanter centre del Girona. Que funcioni o no, ja serà una altra cosa. D’entrada, juga amb la carta a favor que el llistó està molt baix perquè tant Miosvki com Abel Ruiz van rendir molt per sota de l’esperat el curs passat. Al contrari que l’ucraïnès, el macedoni i el valencià, que continua lesionat, tenien el llistó altíssim i, evidentment, l’ombra d’Artem Dovbyk va ser molt allargada durant tota la temporada.

Després de tornar de la concentració amb la selecció ucraïnesa, Vanat va fer ahir el primer entrenament amb els seus companys a les ordres de Míchel. Si no hi ha cap contratemps, el tècnic l’inclourà a la llista de convocats pel partit de diumenge al camp del Celta. També es va reincorporar als entrenaments ahir Joel Roca, que ve de la selecció sub21. Alhora, el central del filial, Biel Farrés, de 23 anys, va treballar amb el primer equip a la Ciutat Esportiva de Vilablareix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents