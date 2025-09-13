El 10 continua pesant massa
Més d’un any després de la seva arribada, el mitjapunta colombià Yáser Asprilla, el fitxatge més car de la història del Girona (18 milions més 7 en variables), encara no ha fet el pas endavant que se li reclama
L’aposta del Girona per Yáser Asprilla, ara fa més d’un any, va ser forta. Carregat de diners pel fet de jugar a la Champions i vendre, a bon preu, peces com Aleix Garcia i Artem Dovbyk, determinants en l’èxit de la classificació europea dels de Míchel, el club va decidir invertir gran part del guanyat en futbolistes en propietat, a diferència d’altres èpoques en què les cessions jugaven un paper fonamental en la planificació esportiva. El traspàs més sonat va ser el de Yáser Asprilla, procedent del Watford anglès, pel qual es van pagar 18 milions d’euros més set en variables, que podrien enfilar l’operació fins als 25. El colombià és el fitxatge més car de la història del Girona, però el seu rendiment, de moment, és discret i no ha complert les expectatives.
En aquest inici de temporada, el seu rol ha canviat. Ubicat el curs passat a la banda dreta, Míchel ha intentat que exploti a la mitjapunta. Asprilla ara té més influència en el joc, en el sentit que té (o hauria de tenir) més participació directa, en ocupar una posició a cavall entre el mig del camp i la davantera, on la pilota passa bastant. En partits del curs passat, sovint se’l veia esperar molt temps la pilota, sense que li arribés; un fet que el penalitzava a causa de la precipitació amb la qual competia quan aquesta li arribava als peus. A més, li costava combinar amb els companys i decidia pel seu compte, abusant dels llançaments a distància i perdent-se en individualitats que acabaven malament. El seu primer any a Montilivi no va ser bo: entre Lliga i Champions va disputar 33 partits, fent tres gols. I quan les coses van anar malament, especialment en la segona volta, no va ser dels que estiraven el carro.
Fins i tot va haver-hi certa polèmica amb l’elecció del seu dorsal. El Girona no va dubtar a entregar-li el 10, generalment reservat a futbolistes diferencials. Ja al setembre, poques setmanes després del seu aterratge, quan la competició amb prou feines arrancava, Míchel va reconèixer que «quan li vam donar el 10, vaig dir que ens havíem equivocat. Perquè un se l’ha de guanyar. És un gran futbolista i segurament se’l mereixerà, però el fet de donar-li a algú que acaba d’arribar, que ens ha costat molts diners i que tothom li ha posat moltes expectatives, crec que ha provocat que li costés entendre una mica més tot el que volem d’ell. Té un talent brutal, és bon noi i pot jugar per fora o per dins. No és l’extrem que penseu de l’any passat (Savinho), perquè va cap a dins, on és capaç de generar moltes coses. Però ha de connectar més i espero que el vesteixi amb respecte».
La presència actual a la mitjapunta, envoltat de Tsygankov i Joel Roca a les bandes, encara no ha tingut l’efecte desitjat. L’inici general ha estat nefast, amb derrotes doloroses per la poca competitivitat mostrada. És cert que diferents situacions han condicionat el mercat, però l’actuació d’Asprilla, després d’una pretemporada on se li havia intuït una actitud lleugerament diferent, en positiu, sobretot en el treball sense pilota, ha quedat diluïda enmig de la tempesta. El colombià, de 21 anys i amb contracte fins al 2030, va ser substituït al descans contra el Rayo, va entrar perdent ja 5-0 a Vila-real, i va disputar els noranta minuts davant del Sevilla on, en la primera part, va equivocar-se en una acció clara de gol amb el partit encara obert, intentant regatejar al porter en comptes de xutar a porteria.
Ja no és internacional
El Girona desitja que Asprilla, un curs més madur, oblidi els alts i baixos i faci un pas endavant: si aconsegueix tenir més continuïtat en el joc i augmenta el percentatge de millora en la seva presa de decisions, Míchel pot arribar a sumar una peça molt important en benefici del grup. De fet, ara és un moment ideal perquè el futbolista mostri un pèl d’orgull personal, després de no anar ni convocat amb Colòmbia, on fa mesos que ha desaparegut dels terrenys de joc. El 10, propietat abans d’homes com Borja García, Samu Saiz o Eloi Amagat, també necessita lluir.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys