Míchel reclama "una victòria ja" perquè "canviïn les coses"
L’entrenador del Girona perd David López i Lemar, lesionats, per visitar demà el Celta de Vigo, "una bona prova per veure de què som capaços"
Lluny queda el punt i final del mercat de fitxatges; també la derrota contra el Sevilla, la tercera en tres partits. I just abans de visitar Vigo, en un partit clau per intentar trencar amb la mala ratxa, ha estat Míchel Sánchez el portaveu per expressar el sentiment d’un vestidor que té ganes de reivindicar-se. Ha admès, sense embuts, que el Girona “vol canviar les coses” i “millorar” per arreglar una “classificació complicada” amb cap punt de 9 possibles. Per capgirar la dinàmica, ha proposat una recepta: “Treballar, treballar i treballar”. Però també “atacar millor” per evitar encaixar tants gols, un dels mals d’aquest equip. Sense David López ni tampoc Lemar, tots dos lesionats (el primer no reapareixerà fins d’aquí a unes setmanes i el segon ha patit un cop en l’entrenament d’avui), la convocatòria compta amb les últimes incorporacions (Ounahi, Livakovic, Bryan Gil i Vanat). També amb Abel Ruiz i Van de Beek, ja recuperats, tot i que encara “lluny de la seva versió ideal”.
Míchel ha parlat dels nous, de les baixes, de les peces que recupera i també del Celta. I ha passat revista al mercat d’estiu. Ho ha fet de puntetes, sense voler anar molt enllà, i un xic enigmàtic. Qüestionat sobre si estava satisfet amb com havia quedat la plantilla, ha deixat anar un “ja ho veurem. El temps ens posarà al nostre lloc. He estat escoltant moltes coses i ja veurem què és el que passa i on ens trobem d’aquí a un temps. Mica en mica, s’omple la pica”.
De moment, l’immediat és visitar Vigo. I l’objectiu és ferm: toca puntuar per començar a sumar i evitar que els fantasmes es multipliquin. “No ho hem fet bé durant les setmanes del mercat però penso que l’equip ara està més tranquil, concentrat i preparat. Hem d’estar junts i lluitar per sortir d’una situació complicada. Ens toca pensar en la competició, en millorar i ser un equip per aconseguir tancar un bon any”. Per a Míchel, al vestidor hi ha ingredients necessaris perquè això sigui possible. “He vist que els jugadors volen canviar les coses i millorar. Tothom està preparat i hi ha compromís. Ens cal una victòria ja perquè les coses canviïn”.
També ha parlat del Celta, un rival que té “un entrenador TOP” i que “és el millor pel que fa a la circulació de la pilota”. Per a Míchel, “ens espera una bona prova per veure com podem fer les coses. Ells aniran a per nosaltres, però volem fer el mateix. Sortir a per ells”. I considera que és clau “atacar millor” per evitar encaixar tants gols. “Necessito més energia en atac, més agressivitat i mirar cap endavant”.
David López, unes setmanes KO
Els fitxatges a última hora del mercat d’estiu entren a la seva primera convocatòria amb el Girona. És el cas d’Ounahi, Livakovic, Vanat i també Bryan Gil. Tot i això, l’alegria no és completa per a Míchel, que té algunes baixes. El defensa David López pateix una lesió al bíceps femoral de la seva cama esquerra i no reapareixerà fins que passi la propera aturada pels compromisos internacionals. Tsygankov tampoc està al cent per cent, mentre que Lemar ha patit un cop al bessó en la sessió d’avui. “No podia ni córrer, així que és millor que s’aturi. Pensem que és només un cop, tot i que li han de fer proves. Espero que no sigui res greu”.
