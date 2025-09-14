En Directe
Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
Els de Míchel es queden a les portes del triomf després que el debutant Vanat fes el 0-1 a la primera part
Borja Iglesias empata des dels onze metres arran d'una falta dins l'àrea de Blind a Rueda
Tres minuts li han sobrat al Girona a Vigo per ventar un cop de puny a la taula i respondre de la millor manera al nefast començament de Lliga. Ja veia la victòria a l'horitzó l'equip de Míchel en un partit ple de turbulències que s'ha encarat en la primera part gràcies a un gol del debutant Vanat, fins que ha aparegut la jugada maleïda. Blind ha comès penal sobre Rueda i Cordero Vega no ha dubtat a xiular penal. Borja Iglesias no ha perdonat i ha frustrat la victòria gironina. Sap greu sí, és clar, però aquest empat ha de ser un primer pas per a un Girona que ja puntua i que en una situació d'urgència ha tret la necessitat i sentiment. I aquest d'avui s'ha d'acostar més al Girona que s'ha de veure tota la temporada. S'havia de millorar i amb brots verds no n'hi havia prou. Feien falta punts i avui s'ha aconseguit el primer en un partit on l'equip ha demostrat saber patir. Menció especial per al golejador Vanat, que ja comença a justificar la seva inversió i per al qüestionat Gazzaniga, el millor del partit.
Calia sacsejar coses i provar-ne de noves. Amb ingredients nous de trinca i de qualitat com Vanat i Ounahi, Míchel no ha dubtat a fer-los entrar d'entrada a l'onze titular. No hi ha temps per perdre i tant l'ucraïnès, en punta d'atac, com el marroquí a la mitjapunta han debutat d'inici amb l'equip. En defensa, Blind ha estat l'encarregat de substituir el lesionat David López. Tot plegat, per intentar posar una mica de llum a la foscor d'aquest començament de temporada tan depriment. L'inici de partit hauria estat molt diferent si Aspas hagués encertat en la primera arribada gallega, al minut i mig. No ho va fer i el protagonisme va a passar a ser per al Girona. Més ben dit per a Vanat, que ha fet un arribar i moldre de manual. Onze minuts ha necessitat l'ucraïnès per rebre al vèrtex dret de l'àrea i clavar la pilota al fons de la xarxa en la primera oportunitat que tenia. Millor impossible. Millor impossible entrava el partit el Girona gràcies a un Vanat que ensenyava un instint assassí que, amb permís de Stuani, no es va veure durant tota la temporada passada.
Després d'uns compassos inicials frenètics amb una pressió altíssima del Celta que forçava ben sovint l'errada dels jugadors gironins, el gol asserenava una mica el ritme de partit. Malgrat l'avantatge, Míchel, molt nerviós no ho veia clar des de la banqueta. Tot i moments interessants i productius amb pilota, el pes del partit el duia un Celta que a mesura que s'acostava la mitja part premia l'accelerador. I de quina manera. Jutglà va tenir tres ocasions prou clares per a haver pogut empatar el partit. Gazzaniga ho ha evitat a una molt bona aturada en la primera, mentre que les altres dues han sortit llepant el pal. El Girona patia veient com el Celta aprofitava els espais que deixava entre Witsel i els centrals i era capaç de combinar amb molt de perill. Li faltaria l'encert i els de Míchel ho celebrarien per arribar a la mitja part per davant al marcador.
La represa va començar igual que la part, amb un bon ensurt per a la porteria d’un Gazzaniga que va tornar a ser providencial per aturar un cacau sec de Jutglà. El Girona tornava a estar tancat a la seva àrea veient com els gallecs fluïen en el joc sense efectivitat, però amb la sensació que el partit es faria molt llarg. Gazzaniga tornaria a aparèixer per frustrar el Celta en una altra gran aturada a Mingueza.
El Girona respondria al setge local traient el cap en un parell de contracops de Vanat, primer i Portu, després, que va resoldre el porter Radu. N'arribarien més per fer el segon davant un Celta que s'havia llançat a l'atac a la recerca de l'empat i deixava molts espais al darrere. L'olor de victòria se sentia i la banqueta gironina gairebé la celebrava fins que ha arribat la jugada desgraciada en què Blind ha fet penal a Rueda i, ja en l'afegit Borja Iglesias no ha perdonat. S'han escapat dos punts, sí, però també se n'ha guanyat un.
Final a Balaídos!
92'. Empata Borja Iglesias
90'. Imprudència de Blind a l'interior de l'àrea i groga a Míchel per protestar
89'. Penal a favor del Celta
87'. Rematada sense angle de Van de Beek, sense problemes per a Radu
86'. Rematada de cap de Starfelt a les mans de Gazzaniga. S'està fent llarg, això
84'. Quina aturada de Radu a xut d'Asprilla! Llàstima
83'. Ha tingut el segon Portu, però s'avança Radu!
82'. Canvis al Girona: Solís i Van de Beek per Iván Martín i Ounahi
80'. Targeta groga a Francés i canvi al Celta: Rueda per Fernández
