Celta - Girona, en directe (0-0)

2'. Perdona el primer el Celta! Xut de Iago Aspas que bloqueja Vitor Reis
1'. Comença el partit!
Els protagonistes salten al damunt del terreny de joc
Tot a punt a Vigo per a l'inici de la quarta jornada del campionat
Com a dada per a l'optimisme, el Celta tampoc no ha guanyat cap partit a la Lliga, però té tres punts
L'11 del Girona, sense canvis a la porteria, però amb Ounahi i Vanat al terreny de joc: Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Witsel, Iván Martín, Ounahi, Asprilla, Joel Roca i Vanat
L'11 del Celta: Radu, Javi Rodríguez, Domínguez, Manu Fernández, Carreira, Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Iago Aspas, Pablo Durán i Ferran Jutglà
Bon migdia de Lliga! El Girona busca els primers punts de la temporada a Balaídos
