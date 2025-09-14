Gazzaniga es reivindica amb una actuació de molt mèrit
L'argentí oblida el mal inici de Lliga i és el millor del Girona a Balaídos
Com més qüestionat estava, el porter argentí Paulo Gazzaniga va convertir-se en el millor home del Girona a Balaídos. La seva actuació, amb aturades de molt mèrit, va impedir que el Celta marquès molt abans del que ho va fer. Fins i tot va encertar el llançament de penal transformat per Borja Iglesias, malgrat que no va poder desviar-lo. Hauria estat la cirereta.
L’arribada de Livakovic significa competència directa per a Gazzaniga, que va començar la Lliga amb una actuació per oblidar contra el Rayo Vallecano: va fallar en el primer gol, regalant la rematada a De Frutos, i va fer el penal del tercer, on va ser expulsat. Un mes després, però, i amb una fressa cada cop més gran al seu voltant, va tapar boques.
Jutglà té motius per a somiar amb el porter blanc-i-vermell, indiscutible per a Míchel, que va ser valent donant-li confiança. El davanter català va ser el futbolista local que més a prop va fregar el gol, especialment amb un punxot en el primer temps i una rematada espectacular que va obligar al vol de Gazzaniga en el segon. També va desviar una ocasió de Mingueza. L’argentí, molt segur en el joc aeri, tret d’alguna excepció, ja es fregava les mans en el temps de descompte, abans que Blind fes el penal de l’empat.
Amb aquest punt, com a mínim, el Girona esborra el zero del seu caseller.
