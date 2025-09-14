El Girona davant el Celta: Cares noves per mirar de tallar l’hemorràgia i començar a respirar
El Girona cerca a Vigo els primers punts amb les novetats d’Ounahi, Livakovic, Vanat i Bryan Gil, però sense David López ni tampoc Lemar
Evidentment, Míchel està amoïnat pel començament tan dolent que ha fet el Girona aquesta temporada, amb tres derrotes en tres jornades i unes sensacions ben dolentes. El tècnic barrina com s’ho pot fer perquè els seus jugadors connectin i puguin millorar les prestacions ofertes fins ara. Contra el Sevilla (0-2) es va fer un petit pas, però encara va ser insuficient. Amb la incorporació dels darrers fitxatges, Bryan Gil, Vanat, Ounahi i Livakovic, l’equip hauria de fer un salt de qualitat. Avui a Vigo? És el que tothom desitja... Veure un Girona diferent. No cal que jugui més bé, però sí que sigui més competitiu. Més simple. Aquest ha de ser el primer pas per puntuar i després, de mica en mica, ja s’anirà trobant l’estil de joc ideal. Perquè sense una base de punts -és a dir, tranquil·litat- és complicat reforçar cap idea. Difícilment, cap dels fitxatges d’última hora serà a l’onze titular, però sí que podrien estrenar-se amb alguns minuts durant el partit a Balaídos. Un matx que no és cap final però on sí que el Girona necessita, com sigui, trencar la ratxa de derrotes. Una quarta de consecutiva agreujaria el panorama i seria més benzina per al negativisme que s’ha instal·lat a l’entorn.
La urgència de punts a la classificació colla un equip que està per fer. No és d’esperar que Míchel assegui Gazzaniga. L’argentí té crèdit encara malgrat que l’arribada de Livakovic obre de bat a bat el debat a la porteria. Tsygankov no ha viatjat per lesió, com tampoc David López ni Lemar. El central pateix un problema al bíceps femoral de la cama esquerra; el francès va patir ahir un cop i està descartat. Però tot no són males notícies; tornen Abel Ruiz i Van de Beek, ja recuperats. Cadrà veure si l’onze varia molt o no del que va perdre contra el Sevilla fa quinze dies. A banda de saber si Livakovic entra ja o ha d’esperar, l’altre dubte és saber què fa Míchel amb Vanat. Si s’espera i manté Stuani o l’ucraïnès entra directament a l’onze. Amb pocs efectius en defensa, Vitor Reis jugarà al costat d’un Blind més que necessari. Al mig, Witsel té el lloc assegurat, mentre que Solís i Iván Martín sembla que també sortiran d’inici. Això, sempre que Míchel no passi a jugar amb tres centrals i dos carrilers.
El Celta recupera el central Starfelt, però Marcos Alonso, Damián, Aidoo i Cervi estan descartats.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Un front de tempestes fortes escombra Catalunya i deixa un rècord de 7,8 litres en un minut a la Quar, al Berguedà