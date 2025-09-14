Míchel: "El punt és bo, és el principi d'una cosa bona"
El tècnic dona per bo l'empat i assegura que està "més tranquil" després del partit d'avui
Nerviós durant tot el partit per les tres derrotes consecutives i emprenyat al final per veure com s'ha escapat la victòria, Míchel ha intentat ser positiu i donar valor al punt sumat aquesta tarda a Vigo. El tècnic ha qualificat l'empat de "just" en un partit amb "alternatives i ocasions pels dos equips" en què el Girona ha fet un pas endavant claríssim respecte a les primeres jornades. "És el principi d'una cosa bona. N'estic segur. Hem guanyat un punt, que és el primer. El resultat no ens ha de condicionar la manera de fer les coses i ens cal continuar millorant perquè dissabte que ve arribi la primera victòria a casa". En aquest sentit, Míchel ha subratllat la millora de l'equip en "el ritme de joc cap endavant i tenir agressivitat amb pilota", malgrat admetre que "en la situació de necessitat en què arribava l'equip no era fàcil tenir la pilota i tenir confiança.
Ounahi i Vanat han entrat directament a l'onze titular i han ofert un rendiment immediat en el cas de l'ucraïnès, amb gol inclòs. "Ounahi ens donarà molt amb pilota, passada endavant i control. I Vanat profunditat. Pel que fa a Bryan en té encara per un procés. A poc a poc aniran a més i estarem més a prop del que necessitem. Després del partit d'avui estic més tranquil".
