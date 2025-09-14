Vanat ja marca amb el Girona, Ounahi juga i fa jugar i torna Bryan Gil
Tret de Livakovic, els tres futbolistes fitxats l'últim dia de mercat han tingut minuts a Vigo i un d'ells, l'atacant ucraïnès, només ha necessitat 12 minuts per marcar
Un dels molts al·licients del partit d'aquesta tarda era comprovar el nivell de confiança de Míchel Sánchez cap als fitxatges que el Girona havia lligat a l’última hora del mercat d’estiu. Dissabte, primer dubte resolt perquè Livakovic, Bryan Gil, Vanat i Ounahi estaven inclosos a la convocatòria. Faltava saber si tindrien lloc a l’onze o si sortirien de refresc i, en el cas de jugar, quin seria el seu rendiment tenint en compte que portaven quatre dies mal comptats entrenant-se en un context totalment diferent al que estaven acostumats. A l’hora de la veritat, la realitat ha superat les expectatives. Vanat i Ounahi han estat titulars i el primer ha necessitat només 12 minuts per estrenar-se, mentre que a la segona meitat ha reaparegut Bryan Gil. Livakovic ha vist des de la banqueta l’exhibició de Gazzaniga.
Amb Abel Ruiz que acaba de sortir d’una lesió, Míchel havia de decidir si donava la titularitat a Stuani o s’arriscava amb Vanat i provar sort així amb un davanter que ha triomfat al seu país i és internacional, però que encara no havia sortit de la seva zona de confort. L’ucraïnès ha estat titular i ben aviat ha demostrat de què és capaç. Una excel·lent mobilitat, sabent-se desmarcar en el moment precís i amb encert, i una punteria privilegiada. Ha rebut l’esfèrica procedent de les botes d'Iván Martín i l'ha sabut clavar al pal llarg, estrenant-se d'aquesta manera a Primera i emulant d’altres davanters que havien debutat anys enrere amb el Girona veient porteria: Dovbyk, Sylla, Stuani, Longo, Jairo Morillas i Sandaza.
La baixa de Lemar, descartat després de rebre el passat dissabte un cop mentre s’entrenava, li ha obert les portes de la titularitat a Ounahi. El marroquí ha signat uns bons primers 45 minuts, fent jugar el seu equip encara que ha vist una targeta groga. A la represa, però, li ha tocat patir més sobretot quan el Celta ha premut l’accelerador buscant el gol de l'empat i gairebé no ha tocat pilota. Pel que fa a Bryan Gil, també ha tingut la seva oportunitat. Ha saltat al camp al minut 66 per rellevar Vanat. L’andalús no jugava un partit amb el Girona des de l 10 de març, en l’empat al camp de l’Espanyol (1-1) del curs passat. S'ha mostrat molt actiu en atac i, situat en banda dreta, ha tret el cap unes quantes vegades acostant-se a l'àrea del Celta.
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un front de tempestes deixa 50 litres a la Bisbal i Fornells i més de 40 a Girona
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions