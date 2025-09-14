Vanat i el repte de debutar amb gol
L’ucraïnès confia repetir l’estrena d’altres davanters que van marcar en el seu debut amb el Girona
Dovbyk, Sylla, Stuani, Longo, Jairo Morillas i Sandaza marquen el camí
S’haurà de veure primer si té minuts, però no cal ser gaire viu per imaginar-se que, vagi com vagi el partit, Vladyslav Vanat debutarà avui com a nou jugador del Girona. El davanter ucraïnès ha fet tres entrenaments amb l’equip, però arriba bé de forma per aportar la seva mobilitat i capacitat golejadora a un Girona, que continua encomanat a la inspiració de Cristhian Stuani. És per això, i també, és clar, pels disset milions d’euros que ha costat el seu fitxatge, que els aficionats gironins, i el club, tenen moltes expectatives en l’ucraïnès.
Avui tindrà, en principi, la primera oportunitat de debutar i d’intentar veure porteria. Una fita, estrenar-se amb gol, no pas a l’abast de tothom. De fet, dels darrers vint davanters centres del Girona, només cinc han celebrat un gol en el seu primer partit. Amb el permís de Misehouy l’any passat, el darrer de fer-ho va ser Dovbyk en la primera jornada del curs 23-24 a Anoeta (1-1). També ho va fer Sylla, a Segona A la temporada 20-21 al camp del Leganés (0-1) i, òbviament, Stuani en la recordada estrena del club a Primera contra l’Atlètic (2-2) la 17-18. Els davanters que també van entrar de la millora manera a l’equip van ser Longo amb una diana en el 3-3 al camp del Sevilla Atlètic i, també a Segona Jairo Morillas amb un gol a San Mamés contra el Bilbao Athletic (0-1) la 15-16 i Sandaza a Alcorcón (1-2) la 14-15. Ortuño (13-14) i Felipe Sanchón i Igor de Souza (08-09) també van aconseguir una fita que no van atrapar, per contra, homes com Miovski, Abel Ruiz, Doumbia, Castellanos, Bustos, Pablo Moreno, Jonathan Soriano, Gual, Lozano, Kayode ni Olunga, entre altres.
