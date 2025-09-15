Entrevista | Vadim Shablii CEO de Prostar Football Agency i representant de Vanat
«No compararia la trajectòria de Vanat amb la de Dovbyk ni amb la de cap altre»
Vladyslav Vanat, flamant davanter centre del Girona, es va estrenar amb gol en l’empat a Balaídos; el seu representant i CEO de Prostar Football Agency, Vadim Shablii, atén Sport, del mateix grup editorial que Diari de Girona, per valorar l’impacte del jove ucraïnès a la plantilla que dirigeix Míchel.
Clàudia Espinosa
La seva carta de presentació va ser impecable. Definitivament, Vladyslav Vanat (Kamianets-Podilski, 2002) va aterrar amb bon peu a Girona. Ni de bon tros li va pesar ser la gran aposta estiuenca de l’entitat catalana, que va invertir ni més ni menys que 17 milions d’euros en el seu fitxatge. Reforçar la davantera no era un simple desig, sinó una obligació. L’aventura de Bojan Miovski a Montilivi no va prosperar i, un cop el Rangers va adquirir-ne els drets, el Girona es va llançar a per l’ucraïnès, referència ofensiva del Dynamo Kíev.
Quart ucraïnès a recalar a Montilivi. I immediatament comparat amb un Artem Dovbyk que va aconseguir deixar empremta en només un curs sota les ordres de Míchel. Les seves xifres, però, eren lleugerament superiors a les de l’ara davanter de la Roma — 51 dianes i 24 assistències en 119 partits —. I tot això sent cinc anys més jove.
11 minuts va trigar a perforar la porteria rival, celebrar la seva primera diana com a 'blanc-i-vermell' i desfermar la il·lusió entre una afició necessitada d’alegria. Les comparacions són odioses, però Vanat està disposat a escriure la seva pròpia història a Girona. Així ho assegura a SPORT el seu representant i CEO de Prostar Football Agency, Vadim Shablii, convençut que Vlad donarà molt de què parlar a Montilivi.
Com viu Vladyslav els seus primers dies a Girona?
Està molt content de poder jugar ara en una de les millors lligues. Tothom a Girona li va donar una càlida benvinguda, des de la directiva fins als seus nous companys d’equip. En Vlad està encantat i, després de l’aturada internacional, va tornar i es va integrar plenament en el nou procés d’entrenament. Crec que la seva adaptació anirà com la seda, no només pel suport del cos tècnic i del vestidor, sinó també per la presència de compatriotes a la plantilla, un factor que facilita enormement l’arribada a un nou entorn.
Com porta l’idioma?
En un futur pròxim, sens dubte començarà a rebre classes intensives de castellà per simplificar i millorar la comunicació amb els seus companys d’equip i amb el cos tècnic. Crec que el nostre Vladyslav Krapyvtsov l’ajudarà en aquest procés, ja que ell també està aprenent l’idioma i ja comprèn com n’és de necessari i important per a una comunicació ràpida i eficaç.
Com van avançar les negociacions?
Les negociacions amb el Girona van ser força dinàmiques. El club va mostrar un gran interès des del primer moment. El seu departament d’observadors feia temps que seguia en Vladyslav i ja coneixien bé els jugadors ucraïnesos. Pel que fa al procés de negociació en si, el Girona va actuar amb gran professionalitat. Va presentar una oferta oficial, que va ser discutida per totes les parts, i de seguida van esbossar el paper que veien per al jugador dins l’equip. Un cop en Vlad va expressar el seu desig d’unir-se al nou club, el Dynamo va acceptar respectuosament la seva decisió i va deixar marxar el jugador de la pedrera en unes condicions que eren beneficioses per a tothom. És molt important donar als jugadors joves l’oportunitat d’avançar, ja que només així poden desenvolupar plenament el seu potencial.
Imagino que hi havia més clubs interessats.
Per descomptat. Hi va haver interès per part d’altres clubs, inclosos alguns de la Premier League, però el Girona va presentar una oferta concreta. Al final, triar el Girona va ser una decisió conscient: es tracta d’un projecte en què el jugador tindrà minuts de joc al més alt nivell, mesurant-se amb els millors equips d’Europa.
Què és el que més li va atreure del projecte del Girona?
Practiquen un futbol brillant i ofensiu, i per a un davanter acostumat a jugar de manera activa i valenta, aquest va ser un factor important. Igualment rellevant va ser el fet que el Girona mira cap al futur: no fitxen un jugador “per a una temporada”, sinó que estan construint un projecte a llarg termini en què en Vladyslav pot desenvolupar-se i assumir gradualment un paper clau.
Va parlar amb Míchel?
Abans del traspàs, també va tenir l’oportunitat de parlar amb en Míchel: li va explicar la seva visió, el paper del jugador dins el sistema i li va insistir que compta amb ell com a part del futur del club. Per això, el fitxatge de Vanat pel Girona no és només un traspàs a La Lliga, sinó també una oportunitat de formar part d’un projecte que està creixent i marcant-se objectius ambiciosos.
Per a qui no el coneix, com descriuria l’estil de joc de Vanat?
Descriuria en Vladyslav Vanat com un davanter modern que combina habilitat tècnica amb qualitats de lideratge. Es mou molt i treballa activament en la pressió. Té un gran sentit de l’oportunitat dins l’àrea. Com sabeu, va ser el màxim golejador de les dues darreres temporades de l’UPL. Vanat sap com col·locar-se als espais adequats, triar amb saviesa la seva posició i rematar ràpidament les ocasions. Encara és jove, però ja és evident que, amb el desenvolupament adequat, la confiança de l’equip i el suport de l’entrenador, pot convertir-se en un jugador que serà igualment valuós tant en un club de primer nivell com a la selecció ucraïnesa.
És la gran aposta del Girona. Dovbyk, el seu compatriota, va deixar empremta en només un any. Com afronta aquest ambiciós repte?
El Girona té grans esperances dipositades en Vladyslav Vanat. Però jo no compararia la seva trajectòria amb la d’Artem Dovbyk ni amb la de cap altre jugador. Cada història és única, i hi ha molts factors que influeixen en com s’adapta un futbolista i en la rapidesa amb què pot mostrar el millor de si mateix. El Girona ha fitxat Vanat amb un contracte a llarg termini, cosa que demostra la confiança del club i el seu enfocament estratègic. Per tant, el més important per a Vanat no són les comparacions amb Dovbyk o d’altres, sinó la seva pròpia adaptació i la realització gradual del seu potencial. A La Lliga i al Girona, tindrà una excel·lent oportunitat de demostrar el seu valor i portar les seves habilitats al següent nivell.
La seva adaptació deu ser més senzilla amb Tsygankov i Krapyvtsov al vestidor.
Per descomptat. Li resultarà molt més fàcil adaptar-se gràcies a altres jugadors ucraïnesos que ja són a Girona i que sempre estan disposats a donar-li suport. Però també estic segur que la resta de companys i els entrenadors faran tot el possible perquè en Vlad s’integri ràpidament i còmodament tant a l’equip com a la nova i exigent lliga.
L’última. Vanat és el quart ucraïnès que juga a Montilivi. Quina és la relació entre el futbol ucraïnès i el Girona?
Descriuria la relació entre el futbol ucraïnès i el Girona com un exemple de cooperació estratègica moderna en què ambdues parts se’n beneficien. Per als ucraïnesos, és una oportunitat d’arribar al nivell de La Lliga, adaptar-se a un estil de futbol diferent i demostrar el seu valor en una de les lligues més competitives d’Europa. El club confia en els jugadors ucraïnesos: el seu caràcter, la seva ètica de treball i el seu alt nivell tècnic els permeten integrar-se amb èxit a l’equip amb una perspectiva a llarg termini.
Per als futbolistes ucraïnesos, el Girona és un lloc on els talents tenen minuts de joc al més alt nivell, cosa que ajuda no només al club, sinó també, més endavant, a la selecció nacional. Per a nosaltres, com a agència, és molt valuós que els clubs de les cinc lligues més importants confiïn en els joves talents i els donin l’oportunitat de desenvolupar-se, créixer i avançar.
