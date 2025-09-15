El Girona B vol «madurar» i fer-se «fort» a Vidreres
El tècnic Quique Álvarez valora la primera victòria a la nova divisió, on l’equip s’ha d’acabar d’adaptar però apunta cap al bon camí
Lluc Perich Pérez
Amb tres punts al sarró, mirar la classificació i veure’s en zona de promoció fa certament goig pel Girona B, però eps, calma, que tot just s’han jugat dues jornades. Ja diu molt de la categoria, però, que amb tres punts i una diferència de gols total de zero l’equip estigui tan amunt. Només Atlètic Balears i Andratx han fet ple de victòries, i cap rival, en canvi, suma dues derrotes els dos primers partits al grup 3 de la Segona RFEF.
«La categoria es nota, puja el nivell i la gent està més organitzada i sap el que fa», valorava el tècnic del filial, Quique Álvarez, després de guanyar el Poblenc. «Això és la Segona RFEF i has d’aprofitar els teus moments, bé, així és el futbol!», afegia. El duel de diumenge va ser tens, dur i exigent. Les entrades eren fortes, l’arbitratge, permissiu, i la defensa, rocosa, especialment contra un onze de marrecs que, de jugar amb la pilota, en saben un munt. Per tot plegat, és clar, fa falta créixer i madurar abans de conèixer de ple la nova realitat on es mou el Girona B aquest curs.
«Tenim la part bona dels joves i la part dolenta, que és que no tenen aquesta maduresa», admetia Álvarez, que, per començar, es marca l’objectiu de «fer-nos forts a casa, perquè és on els equips es fan forts i costa molt guanyar, com s’està veient». Només hi ha hagut un triomf a domicili en els divuit enfrontaments disputats fins ara.
A partir d’aquí, el tècnic vol trobar «el punt de maduresa per treure punts i aconseguir resultats fora». Hi ha brots verds, perquè les sensacions fins al moment són bones. El tram inicial de l’equip contra el Poblenc va ser demolidor, amb quatre ocasions clares i un gol anul·lat els primers divuit minuts. «Podríem haver-nos avançat 1-0 o 2-0, però ens està costant això de marcar», reconeixia Álvarez tot advertint que «a la segona part no teníem tant control i han tingut arribades clares».
I aquesta «serà la tònica de tots els partits», deia l’entrenador, sabedor que caldrà patir per assolir una permanència que només s’assegura el 12è dels 18 clubs que competeixen (el 13è juga una promoció de descens, i a partir del 14è es baixa directe). «Hem de seguir en aquest camí», rematava Álvarez.
Una nova casa
Els partits com a local d’aquesta nova temporada ja no són a Riudarenes, sinó al camp municipal de Vidreres. Un canvi que sobretot afavoreix un públic que el celebra i que, per l’equip, simplement toca acatar. «Riudarenes és un camp dolent per l’aficionat; a nosaltres ens agrada perquè hi entrenem habitualment i podria ser la nostra seu, però aquí (a Vidreres) almenys la gent està més còmode», assegurava el míster.
Les dimensions del nou terreny de joc són un pèl més reduïdes que a Riudarenes, cosa que en partits com el de diumenge, amb equips més tancats, Álvarez creu que fa que «costi una mica més, però ens hi hem d’habituar», a més a més, «la pilota hi roda molt bé».
