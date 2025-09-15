Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El grup confirma la millora: «S’ha vist un altre Girona»

Àlex Moreno destaca després de l’empat a Balaídos que «hem competit i marcat primer»

Àlex Moreno i Iago Aspas, en una acció del partit.

Àlex Moreno i Iago Aspas, en una acció del partit. / Salvador Sas/EFE

Marc Brugués

Tatiana Pérez

Vigo/Girona

L’equip va pel bon camí quan, després d’empatar davant el Celta per un penal en el temps afegit, els jugadors tenen la sensació que, com va comentar Àlex Moreno, «se’ns han escapat dos punts perquè hem controlat molt bé el partit i, fins i tot, hem tingut l’oportunitat de marcar un segon gol. Hem defensat i atacat bé, avançant-nos primer en el marcador. Un penal en els últims tres minuts ha fet que marxem a casa sense la victòria. Ha estat una llàstima».

El lateral pendesenc, que va jugar el segon partit de titular, ja apoderat de la banda esquerra, va destacar que «hem competit, hem arribat primer, que és important, i hem estat més sòlids, atacant i defensant tots. Fins al final, no hi ha hagut ocasions clares de gol. El Celta també té bons jugadors, està a Europa i és difícil». Sobre el joc del Girona, Àlex Moreno va dir que «hem de tenir diverses opcions, tant de control de pilota com de ser ambiciosos per atacar. Crec que hem sabut quan jugar en llarg o en curt».

Notícies relacionades i més

«En fred, penso que el punt pot ser bo. Voldríem haver-nos emportat els tres punts, però hem de pensar en el proper partit a casa contra el Llevant i començar amb aquesta ambició a partir d’avui. S’ha vist un altre Girona», va assegurar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents