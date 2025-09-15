El grup confirma la millora: «S’ha vist un altre Girona»
Àlex Moreno destaca després de l’empat a Balaídos que «hem competit i marcat primer»
L’equip va pel bon camí quan, després d’empatar davant el Celta per un penal en el temps afegit, els jugadors tenen la sensació que, com va comentar Àlex Moreno, «se’ns han escapat dos punts perquè hem controlat molt bé el partit i, fins i tot, hem tingut l’oportunitat de marcar un segon gol. Hem defensat i atacat bé, avançant-nos primer en el marcador. Un penal en els últims tres minuts ha fet que marxem a casa sense la victòria. Ha estat una llàstima».
El lateral pendesenc, que va jugar el segon partit de titular, ja apoderat de la banda esquerra, va destacar que «hem competit, hem arribat primer, que és important, i hem estat més sòlids, atacant i defensant tots. Fins al final, no hi ha hagut ocasions clares de gol. El Celta també té bons jugadors, està a Europa i és difícil». Sobre el joc del Girona, Àlex Moreno va dir que «hem de tenir diverses opcions, tant de control de pilota com de ser ambiciosos per atacar. Crec que hem sabut quan jugar en llarg o en curt».
«En fred, penso que el punt pot ser bo. Voldríem haver-nos emportat els tres punts, però hem de pensar en el proper partit a casa contra el Llevant i començar amb aquesta ambició a partir d’avui. S’ha vist un altre Girona», va assegurar.
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- Aigua amb gas, si-us plau
- La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»