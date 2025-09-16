Ounahi: “No jugo per diners, ho faig per passar-m’ho bé. Triar el Girona va ser fàcil”
El marroquí revela que l’exporter blanc-i-vermell Yassine Bounou li va aconsellar que no s’ho pensés gaire i acceptés l’oferta del Girona
Assegura que encara no està al cent per cent físicament però que els minuts de Vigo l’ajudaran a arribar-hi
Azzedine Ounahi va estrenar-se diumenge passat a Vigo amb la samarreta del Girona i aquest migdia ha estat presentat oficialment en un acte en què ha deixat clar el convenciment de la decisió d’haver fitxat pel Girona. “La decisió va ser molt fàcil. Si bé hi havia altres clubs interessats, sabia que a Girona seria com casa meva, com una família i la tria va ser senzilla”. Un dels culpables que triés Girona va ser l’exporter blanc-i-vermell, Yassine Bounou, company seu a la selecció. “Coneix bé la ciutat i manté encara lligams amb el club, que s’estima molt. Tant ell com el seleccionador marroquí em van aconsellar que vingués”, revelava Ounahi que detallava que Bono li ha dit que, si pot, vindrà un dia a Montilivi a veure un partit. Alhora, ha afegit que un altre motiu per triar Girona és “perquè som el mateix estil de futbol”. En aquest sentit, ha confessat que de petit “quan jugava al carrer, tenia el somni de fer-ho en un club gran” i aquí ho podrà fer. “Jo ja havia triat el Girona i no pas pels diners. No jugo a futbol per això, sinó només per plaer i gaudir-ne. Aquí podré créixer”.
Pel que fa al debut a Vigo, el marroquí va acabar jugant vuitanta-dos minuts malgrat que havien pactat amb Míchel que només en fossin seixanta. “M’anirà bé per anar agafant el ritme. Encara no estic al cent per cent, però treballaré fort per posar-m’hi de seguida”. En aquest sentit, Ounahi té per endavant una temporada carregada amb Copa Àfrica i Mundial i ha explicat que té un programa i un preparador físic i que està preparat per “entomar el que vingui”.
Finalment, qüestionat sobre les famoses paraules de Luis Enrique (“madre mía el 8 de Marruecos”) després del partit entre Espanya i el Marroc del darrer Mundial, Ounahi ha explicat com va anar tot. “Havia corregut moltíssim, uns quinze o setze quilòmetres i vaig anar a fer el control antidopatge. Quan vaig arribar al vestidor els companys van començar a cantar ‘numero ocho, numero ocho’. Jo no sabia de què anava i em costava d’entendre. És bonic que un entrenador com Luis Enrique parli bé de mi”.
Ounahi ha parlat en francès i en àrab durant la presentació on ha assegurat que ja estudia castellà i a final de curs confia saber també català.
