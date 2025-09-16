El rendiment immediat de Vanat i Ounahi engresca el Girona
Els debuts del davanter ucraïnès i del mitjapunta marroquí a Vigo canvien la cara de l’equip i es converteixen en arguments sòlids per confiar en la reacció de l’equip de Míchel després de les tres primeres derrotes
«Ja veurem». Així desafiava Míchel dissabte passat abans de volar cap a Vigo les veus més crítiques al voltant de la configuració i aptituds de la plantilla del Girona un cop tancat el mercat. «La competició ens posarà a lloc», afegia, el tècnic, amoïnat lògicament per les tres derrotes, però enfocat a pencar i pencar per tal de fer aparèixer alguna escletxa de llum a la situació de l’equip. I ho va aconseguir a Balaídos en un partit on es van assolir els dos grans objectius que tenia el tècnic diumenge. El primer, ser competitius; el segon, puntuar. No van ser tres punts per ben poc, i al final el premi va ser el mínim per culpa d’un penal a darrera hora (1-1). Això sí, es ve de tan avall en aquestes tres primeres jornades i veient com es va patir durant força minuts, tothom va acabar donant per bo el punt. Un punt que ha de ser el primer pas perquè el Girona es desperti definitivament i comenci a engrescar-se amb la pilota. Bona part de culpa de la nova cara del Girona la van tenir dos dels debutants a Vigo, Vladyslav Vanat i Azzedine Ounahi. Fitxats a les acaballes del mercat, tant l’ucraïnès com el marroquí van fer fer un salt de qualitat a l’equip. Míchel està «més tranquil» després del matx a Galícia i, convençut, que l’1-1 ha de ser «el principi d’una cosa ben bonica».
El debut somiat va tenir Vanat a Vigo. La victòria es va escapar en l’afegit, però el davanter ucraïnès va estrenar-se amb un gol que va valer un punt en el seu primer partit amb l’equip. Arribar i moldre, com va fer el seu compatriota Dovbyk a Anoeta fa dos anys. Amb dotze minuts en va fer prou, Vanat per demostrar que no només té gol sinó que té instint assassí. I això, en futbol va molt preuat. Costa de trobar i sembla que el Girona ho ha fet. És només un partit, però els aficionats blanc-i-vermells es freguen les mans visualitzant que poden celebrar molts més gols de Vanat. Les comparacions són odioses sempre. Ho són ara amb l’ucraïnès i Miovski i ho eren l’any passat amb l’ombra de Dovbyk enganxada com una llufa al macedoni. Tanmateix, els números són els que són i Vanat ha fet en un partit la meitat dels gols que va fer Miovski a la Lliga tot l’any.
Qui també va brillar a Vigo va ser l’altre debutant, Ounahi. Segurament amb una tasca menys cridanera però el marroquí es va moure amb molta classe entre línies per davant de Witsel i d’Iván Martín i va trepitjar àrea amb amenaça tot sovint. Li falta físic encara perquè ve de molt de temps sense competir; ara bé, sembla clar que amb Ounahi, el Girona guanya impacte i control a la zona de creació.
Bryan Gil va redebutar a la segona part mentre que l’únic fitxatge que no es va estrenar va ser Dominik Livakovic. El porter croat va veure des de la banqueta el recital d’un Gazzaniga que va girar full del capítol horrorós contra el Rayo (1-3) i va recuperar la versió de salvador. Les seves aturades, segons el tècnic del Celta Claudio Giráldez, «superbes», va ser l’altra gran notícia del partit a Vigo. Qui veia l’argentí a la banqueta, s’haurà d’esperar.
Pendents de Roca
Mentrestant, ahir estava previst que Joel Roca se sotmetés a proves mèdiques per determinar l’abast de la molèstia al genoll que li va fer demanar el canvi a la mitja part del partit a Balaídos. Pel partit de dissabte contra el Llevant, Míchel té la baixa segura de David López i està pendent de com evolucionen Lemar i Tsygankov, absents abans-d’ahir.
