El Girona pot perdre Joel Roca durant un mes
L'extrem de Camprodon ha estat inclòs a la convocatòria d'Espanya per disputar el Mundial sub20 de Xile
A l'espera de conèixer l'abast de la lesió que es va fer a Vigo i de si el Girona el cedeix -no té l'obligació perquè el Mundial sub20 no és data FIFA- dilluns s'hauria d'incorporar a la concentració i es perdria quatre partits
El notable començament de Lliga de Joel Roca amb el Girona no ha passat desapercebut pels responsables de la Federació Espanyola de Futbol. L'extrem de Camprodon ja va ser convocat per la selecció espanyola sub21 en la darrera aturada i va marcar fins i tot un gol. Ara, Roca, de 20 anys, ha estat citat per la sub20 per disputar el Mundial de Xile que comença la setmana entrant. A l'espera de conèixer si la lesió que es va fer a Vigo li permet anar-hi, Míchel perdria una peça important durant gairebé un mes. Roca no podrà jugar els partits contra Athletic, Espanyol, València i potser també el del Barça. En aquest sentit, com que el Mundial sub20 no és una data FIFA, el Girona no té l'obligació de cedir el jugador.
Per la seva banda, Ucraïna també ha convocat el porter Vladyslav Krapyvtsov pel Mundial i, d'aquesta manera, Míchel es quedarà amb només Gazzaniga i Livakoviccom a porters durant un mes.
