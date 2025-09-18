Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'aniversari del debut del Girona a Europa: Uns bessons de Champions League

Avui fa un any, l'equip s'estrenava a la màxima competició continental al Parc dels Prínceps de París contra el PSG

"Vaig notar que la panxa es movia una mica més del compte al moment de l'himne", diu Laia Manté, mare dels bessons Arlet i Otger, que va viure el partit des de la graderia del Parc dels Prínceps

"La Champions del Girona va durar com el nostre embaràs. Vam saber que esperàvem el dia de la rua de celebració per la classificació i van néixer quan vam quedar eliminats a Milà", diu Marc Masó, el pare

L'Arlet i l'Otger Masó i Manté, que ja tenen vuit mesos, van viure el PSG-Girona des de la panxa de la seva mare al Parc dels Prínceps

L'Arlet i l'Otger Masó i Manté, que ja tenen vuit mesos, van viure el PSG-Girona des de la panxa de la seva mare al Parc dels Prínceps / Diari de Girona

Marc Brugués

Girona

En Marc Masó i la Laia Manté, com el miler d’aficionats que avui fa un any van ser a París no oblidaran mai aquella vetllada al Parc dels Prínceps. L’estrena del Girona a la Champions League a la capital francesa quedarà marcada per sempre a la retina i als cors de tots els seguidors blanc-i-vermells com un fet únic i qui sap si irrepetible. Inesborrable en el cas de la parella propietària del Formaticum, que va tancar el restaurant per ser a París i poder gaudir de l’experiència amb una companyia ben especial. «Fan molta bondat i no fan res mal fet. Això sí, entre que es desperten, dormen, ploren una mica i mengen estem ben entretinguts». És la Laia parlant de l’Arlet i l’Otger, que ara ja tenen vuit mesos i aquell dia a París van viure les emocions del PSG-Girona des de la seva panxa.

Marc Masó i Laia Manté, embarassada de cinc mesos, a l'avió que els duia a París ara fa un any

Marc Masó i Laia Manté, embarassada de cinc mesos, a l'avió que els duia a París ara fa un any / Marc Brugués

Veure Stuani amb el braçalet de capità, Míchel mirant al cel, el delegat Javi Galiano plorant o sentir la música de l’himne de la Champions amb l’onze gironí formant en fila són algunes de les imatges d’aquell dia. L’errada de Gazzaniga en l’afegit va ser només una anècdota que va evitar que la jornada fos rodona (1-0). Moments únics i ben especials que van fer posar la pell de gallina a en Marc i la Laia des de la graderia. A la seva manera, i encara abans de néixer, l’Otger i l’Arlet també van sentir aquelles emocions i, quan va sonar l’himne, la panxa, es va remoure. «Tot just començaven a bellugar-se una mica i em va fer la sensació que ho feien més del compte al moment de l’himne», confessa la mare.

L'onze titular de Girona contra el PSG al Parc dels Prínceps

L'onze titular de Girona contra el PSG al Parc dels Prínceps / DERAR EL KOUMSSI ALLOUCHA

El batec blanc-i-vermell segurament ja els venia de sèrie a les dues criatures i més encara quan, cinc mesos després, des de la sala de parts, en Marc i la Laia van seguir com el Girona perdia a San Siro contra el Milan hores abans del naixement. «Sempre dic que la Champions del Girona va durar com el nostre embaràs. Vam saber que estàvem esperant el dia de la celebració amb la rua pels carrers i la festa a la Copa i, nou mesos després, van néixer el dia del Milan, quan el Girona va quedar eliminat matemàticament», explica Masó. Aquell dia, des de la sala de parts, esperant l’hora del naixement, la mare revela que va dir al pare que no s’esverés durant el partit. «Li vaig comentar que no cridés gaire perquè hi havia més gent a l’hospital», riu tot recordant que amb el gol anul·lat de Bryan Gil, Masó es va haver de contenir «un xic».

Stuani va ser titular i lluir el braçalet de capità contra el PSG, que seria campió de la Champions

Stuani va ser titular i lluir el braçalet de capità contra el PSG, que seria campió de la Champions / DERAR EL KOUMSSI ALLOUCHA

Amb vuit mesos, l’Arlet i l’Otger encara no han anat a Montilivi però ja han esquinçat els bodis del Girona que els van regalar de petits i han seguit algun partit, de fons, a la tele. «Sempre recordarem aquell partit a París amb molta estima», confessa Masó que subratlla el valor del Girona d’haver pogut tastar la Champions. «Veient els partits de d’aquests dies quedar clar que és molt complicat guanyar a la Champions. Que el Girona hi fos, va ser una autèntica passada».

