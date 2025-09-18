Livakovic: “El Girona és un club molt atractiu que s’ha posat al mapa del futbol mundial”
El nou porter blanc-i-vermell revela que l’ex del Madrid, Luka Modric, el va “ajudar” a prendre la decisió de venir i que assegura que arriba per oferir “el millor de si” per ajudar l’equip
Amb el dorsal 1 que li ha cedit el lesionat Juan Carlos, Dominik Livakovic ha trepitjat per primer cop avui la gespa de Montilivi. Ho ha fet per fer-se les tradicionals fotografies de presentació. El nou porter blanc-i-vermell no ha volgut aprofundir en la competència que es trobarà a la porteria amb Gazzaniga però sí que ha assegurat que arriba “per ser tan bo com pugui” i “oferir el millor de si” per ajudar l’equip.
Livakovic ha explicat que el darrer dia de mercat va ser “molt intens” especialment les dues darreres hores “en què es va decidir tot”. El croat ha volgut destacar que el Girona és “un club molt atractiu” que els darrers anys s’ha posat al mapa futbolístic mundial”.
A més a més, ha revelat que el seu company de selecció i “amic” Luka Modric el va “ajudar” a prendre la decisió de venir. “Em va parlar molt bé del club i l’entrenador”, ha dit. En aquest sentit, Livakovic ha explicat que mai havia estat a Girona, però sí a prop. “Sabia que és una zona on es menja molt bé. Tinc moltes ganes de descobrir aquesta regió”, ha dit.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya