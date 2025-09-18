Vanat: “Vull aprendre d’Stuani”
El davanter ucraïnès assegura que vol marcar “com més gols millor” i revela que Dovbyk li va recomanar venir al Girona
La doble jornada de presentacions ha continuat aquest migdia amb la de Vladyslav Vanat. El nou davanter del Girona ja va estrenar-se amb gol diumenge passat al camp del Celta i avui ha comparegut davant els mitjans de comunicació. D’entrada, ha assegurat que no es marca cap “xifra clara” de gols com a objectiu personal sinó que vol fer-ne “com més millor”. Això sí, marcar en el debut li va suposar “una emoció fantàstica”. En aquest sentit, al vestidor hi té un bon mirall on fixar-se, Cristhian Stuani. L’ucraïnès ha explicat que té “bona relació” amb el capità i que vol “aprendre” d’ell.
Un altre factor que l’ajuda a integrar-se bé al nou club és la presència de més ucraïnesos. Vanat s’ha afegit a Tsygankov i Krapyvtsov i a en Julius, l’encarregat de material. “Compartim moltes experiències junts. Anem a menjar plegats. M’ajuda que n’hi hagi”, ha dit. Qui ja no és a la plantilla és Artem Dovbyk, ara al Roma i company seu a la selecció. “En vam parlar i em va aconsellar de venir a aquest projecte perquè hi havia grans possibilitats de creixement”.
