Vanat: “Vull aprendre d’Stuani”

El davanter ucraïnès assegura que vol marcar “com més gols millor” i revela que Dovbyk li va recomanar venir al Girona

Vladyslav Vanat, durant la seva presentació.

Vladyslav Vanat, durant la seva presentació. / Marc Brugués

Marc Brugués

Marc Brugués

La doble jornada de presentacions ha continuat aquest migdia amb la de Vladyslav Vanat. El nou davanter del Girona ja va estrenar-se amb gol diumenge passat al camp del Celta i avui ha comparegut davant els mitjans de comunicació. D’entrada, ha assegurat que no es marca cap “xifra clara” de gols com a objectiu personal sinó que vol fer-ne “com més millor”. Això sí, marcar en el debut li va suposar “una emoció fantàstica”. En aquest sentit, al vestidor hi té un bon mirall on fixar-se, Cristhian Stuani. L’ucraïnès ha explicat que té “bona relació” amb el capità i que vol “aprendre” d’ell.

Un altre factor que l’ajuda a integrar-se bé al nou club és la presència de més ucraïnesos. Vanat s’ha afegit a Tsygankov i Krapyvtsov i a en Julius, l’encarregat de material. “Compartim moltes experiències junts. Anem a menjar plegats. M’ajuda que n’hi hagi”, ha dit. Qui ja no és a la plantilla és Artem Dovbyk, ara al Roma i company seu a la selecció. “En vam parlar i em va aconsellar de venir a aquest projecte perquè hi havia grans possibilitats de creixement”.

