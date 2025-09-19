Míchel Sánchez: "Ens portarà temps sortir de la zona baixa"
El tècnic madrileny del Girona té les baixes de Lemar, Tsygankov, David López i Juan Carlos per a l’important duel contra el Llevant
Míchel Sánchez manté el positivisme que el Girona arrossega des de Vigo per a la important visita del Llevant d’aquest dissabte. Ho farà sense Tsygankov, David López, Juan Carlos ni Lemar, que pateix un trencament muscular al soli i s’estarà un parell de setmanes fora dels terrenys de joc. Sí que hi serà el camprodoní Joel Roca, que s’acomiadarà després del partit per marxar cap al Mundial sub-20, on també hi serà Vladyslav Krapyvtsov.
“El retorn de Tsygankov dependrà de les seves sensacions, té una petita distensió. Hem d’anar dia a dia, veurem si arriba per dimarts”, ha valorat Míchel, que assegura que “jugar tres partits en una setmana no ens condiciona. Contra el Llevant és molt important. Només pensem en l’immediat”. La setmana ha anat “bé, treballant com volíem. De mica en mica anirem a millor, que és el que necessitem, perquè no serà fàcil sortir de la zona baixa de la classificació. Hem de tenir clar que hem de patir tots junts. El Llevant serà molt complicat; ha pujat de Segona, però té la motivació especial d’estar a Primera. Els he dit als jugadors que necessitem ser un equip i anar fent petites passes per millorar. Ens portarà temps sortir de la zona baixa, ho hem de tenir clar. No sortirem ràpidament d’allà. Serà un duel de molta pressió i la clau, per a mi, serà mantenir la porteria a zero. Si ho fem, som capaços de tenir més confiança i jugar un millor futbol. Necessitem sentir-nos segurs”.
Una victòria permetria sortir del descens. “Hem parlat entre nosaltres, i hem de saber gestionar el fet d’estar a la part baixa. Quant temps? Espero arribar el més amunt possible ja, però no serà fàcil. Crec que tenim un equip per fer les coses bé, però hem de millorar. No hem de trobar només una dinàmica, ens hem de sentir segurs per sumar punts. I això porta temps. Les coses no seran fàcils, de veritat, en aquestes dues o tres setmanes. Tinc clar que la nostra manera de jugar exigeix ser protagonistes en el joc, i per això necessito confiança i seguretat en tots els aspectes del Joc: construcció, sortida de pilota, finalització, com pressionar pèrdues… Tot això ho hem de fer plegats, com a equip. I necessitem temps per fer-ho”, ha argumentat.
El Girona vol treure’s l’espina dels dos punts perduts a Vigo. “Les ganes són les mateixes, cada partit és una prova. Necessitem un rendiment bo per a guanyar”, ha explicat el tècnic, el qual ha posat molt èmfasi en el missatge de saber patir. “El principal repte és aquest, saber com respondrem al patiment. Per a mi, és un missatge per a tothom. Repeteixo, crec que necessitarem més temps i tothom ho ha de tenir clar, perquè si no, hi haurà ruptures entre nosaltres i serà millor per als nostres rivals. Això és així. Hem de remar en la mateixa direcció”.
Joel, cap al Mundial
Respecte a la convocatòria de Joel Roca per al Mundial sub-20 ha dit que “és un premi molt important per a ell. És una cosa molt especial; és clar que només passa un cop a la vida. Però a nosaltres ens fa mal, perquè necessitem a tothom. Bryan, Abel i Asprilla necessiten temps, i ens falten extrems. Ara tindrem tres partits seguits i és segur que en Joel no hi serà. Jo li he dit que gaudeixi i ja trobarem la manera de fer canvis perquè tindrem una peça menys”. Un dels futbolistes que pot aprofitar aquesta absència és Asprilla. “Ha vingut amb una mentalitat diferent i la irregularitat és pròpia de l’edat. Si mirem el que ha costat, mai donarà el que esperem. Ja fa coses importants, però ha de ser més resolutiu. Pot jugar en les tres posicions d’atac, però vull que sigui eficaç i que sigui més protagonista. Potser pel mig està menys connectat, perquè no troba quin és l’espai a ocupar, però pot donar molt rendiment. I no podem parlar només d’ell pel que fa a la fase ofensiva, la responsabilitat és de tots: si ataquem bé serem molt difícils de guanyar aquest curs.”, ha descrit.
“Espero que el Llevant no s’avanci i mantenir la porteria a zero. Però tots hem de tenir clar que per sortir d’allà, hem de patir junts. És una responsabilitat que hem d’interioritzar dins nostre. S’ha instaurat una sensació que es fan malament les coses i no és així, però necessitem temps. I si continuem a baix moltes jornades, ens posarem nerviosos i serà molt perillós”, ha continuat Míchel, que ha descrit un munt de virtuts del seu rival. “Haurem d’imposar un ritme molt alt de joc i enfonsar-los, que els obliguem a defensar i no estiguin còmodes. Haurem de connectar a l’espai, generar situacions de tercer home i de costat a costat, necessitem fer moltes coses bé. I serà tan complicat, que potser no passa. Necessitem l’alè de l’afició perquè hem d’estar junts”.
Positivament, què es pot rescatar d’aquest inici de campionat? “Hem fet moltes coses bé en atac i en defensa. Contra el Sevilla, vam fer una segona part molt bona amb la pilota; i només vam cometre una errada en transició. En la pressió o segones pilotes, vam estar bé. Vam fer que el Sevilla defensés tota l’estona. I a Vigo, contra el millor equip en ritme de joc, vam patir, però vam patir junts. Vam marcar, i en una transició; a banda de fer tres o quatre ocasions molt clares. Ja sé que el Celta va tenir ocasions, però vam treballar molt i bé com a equip. Quan un jugador ho dona tot, amb energia, i és capaç de patir al camp i pel company, donant el cent per cent, amb actitud en tot moment, és el mínim que podem demanar. En aquest sentit, ho han fet. Moltes coses estan bé, però només tenim un punt. No em preocupa si pensem que podem millorar junts, em preocupa si pensem que aquesta situació s’ha de superar ja. Ja no, necessitem més temps per tenir a l’equip en una idea molt clara, tant en atac com en defensa. I sobretot, seguretat a la nostra manera de fer les coses”, ha afegit, finalitzant que “l’equip ha de saber què ha de fer, especialment en defensa. A Vigo, era el debut d’Ounahi i Vanat. No coneixen l’idioma. La gent necessita temps per ordenar-se. Tu pots posar vídeos, però el futbol és dinàmic, hi ha moviments. Has de saber quan anar a l’espai i quan no, i un munt de moviments. I hem de treballar mentre competim, mentre el jugador sent el que passa. I el que més treballem són les sensacions amb pilota. Com fer una passada de suport, com guanyar l’espai al darrere del rival, el timming… tot això vol temps. El que tenim ara és mentalitat perquè volem canviar aquesta situació”, ha finalitzat.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»