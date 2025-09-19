El nou límit salarial del Girona: dels 98,877 milions a la Champions als 75,442 actuals
LaLiga retalla el marge per destinar a la plantilla al club blanc-i-vermell, que passa a tenir el desè límit salarial de Primera Divisió -fins ara era el vuitè-
Quique Cárcel, que no ha pogut comparèixer en la roda de premsa de valoració d'aquest mercat d'estiu per una infecció a l'oïda, va avançar en el balanç final de la temporada passada que el límit salarial baixaria enguany. Així ho ha confirmat avui LaLiga, que ha fet oficials els límits de cost de plantilla esportiva (LCPD) de tots els equips de Primera i Segona. Aquest curs, el Girona té 75,442 milions d'euros de marge, una xifra que el converteix en el desè millor límit salarial de tota LaLiga EA Sports. Tenint en compte que la temporada passada es va assolir el rècord dels 98’877 milions després del mercat d'hivern gràcies a la participació a la Champions i que durant tot l'any els gironins van ser el vuitè millor límit, la davallada és important però entra dins de la normalitat.
