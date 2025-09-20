Míchel: "Tot el que ens ha passat avui és negatiu"
L'entrenador del Girona, en declaracions a DAZN, assegura que "quedant amb dos homes menys no hi ha partit"
Nova derrota del Girona FC. La quarta derrota en cinc partits de lliga. El tècnic Míchel Sánchez, en declaracions a DAZN, ha lamentat el joc de l'equip enfront del Llevant. "Cal fer diverses anàlisis del partit, ja que fins a la primera expulsió el partit estava igualat. Amb la segona expulsió, quedant amb dos homes menys no hi ha partit. Són dues expulsions que no sé si són evitables, però que han marcat el partit".
A més, Míchel ha afirmat que "és difícil jugar quan tot et va en contra, però cal treure l'orgull d'on sigui, sobretot en els duels. Tot el que ens ha passat avui és negatiu".
Sobre l'afició, que ha marxat en massa abans de finalitzar el partit, el tècnic assegura que "els necessitem. L'any es pot fer molt llarg o pot ser molt bonic".
