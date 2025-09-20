En Directe
GIRONA FC
Girona - Llevant (0-2)
Segueix en directe la narració del partit Girona-Llevant que es juga a l'estadi de Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
56'. Romero regateja a Gazzaniga i perdona un gol cantat; i groga a Manu Sánchez
Canvi al Llevant: Olasagasti per Vencedor
54'. A tot això, el Llevant perdona el tercer. El millor seria que s'acabés ja, de veritat
Doble canvi al Girona: Portu i Solís per Joel Roca i Vanat
49'. Gol del Llevant, marca Álvarez de falta
46'. Vermella directa a Vitor Reis, per una planxa
Comença la segona part a l'estadi
Doble canvi al Girona: Rincón i Francés per Arnau i Asprilla
Descans a Montilivi amb sensacions horribles
45+3'. Reacciona Àlex Moreno amb una internada que acaba a córner
