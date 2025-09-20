Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entre els crits de "directiva, dimissió!" i la indiferència

Montilivi reuneix 11.000 aficionats, que al final del partit són menys de la meitat per una deserció massiva de la grada a mida que queien els gols del rival

Karl Etta Eyong celebra un dels gols del Llevant a Montilivi

Karl Etta Eyong celebra un dels gols del Llevant a Montilivi / Europa Press

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

El Girona continua fent mèrits per ser el pitjor equip de Primera. I l'afició, que ha demostrat tenir més paciència que un sant, la comença a perdre. S'han escoltat a l'estadi crits de "directiva dimissió!" i al final el partit ha dut la indiferència a la grada perquè la majoria dels 11.000 espectadors que s'han acostat a Montilivi han marxat abans que s'acabés. La deserció ha sigut majúscula a mida que anaven caient els gols del Llevant. Amb el 0-4 potser ja es veien més seients buits que plens.

L'equip continua decebent a marxes forçades. Tres partits a casa aquesta temporada (Rayo, Sevilla i Llevant, tots tres, assequibles pel 10è club en el rànquing del límit salarial de la lliga) i tres derrotes sense contemplacions, amb un gol a favor i nou en contra. La gent s'ho va prendre amb resignació però avui ha començat a aixecar la veu. Discretament, primer amb crits de "directiva dimissió!" després del 0-3, que s'han repetit al final del partit (s'havia reforçat la seguretat al voltant de la llotja, però no va passar res més enllà de les cares llargues), i tot seguit amb la deserció de la grada. La gent, en silenci, amb el rostre desencaixat, enfilava cap a casa sense entendre res. Sense trobar respostes al perquè en 15 mesos s'ha desmuntat un equip de Champions que ja al setembre, aquest curs, fa olor de Segona.

Les xarxes socials també han tornat a bullir i sense anar més lluny a X la crònica oficial del Girona gairebé suma un centenar de respostes plenes de crítiques al club, el Consell d'Administració, els tècnics i els jugadors. Un punt de quinze, però, també, la falta d'ànima que transmet l'equip expliquen el desencís d'una afició que el curs passat ja va veure com una segona volta desastrosa estava a punt d'enviar el Girona a Segona i que ara, després d'un estiu pèssimament planificat, es troba cuer, amb la plantilla descompensada i tothom fent la guerra pel seu compte.

