El Girona claudica i és cuer merescut (0-4)
L’expulsió de Witsel a la primera mitja hora de joc desencadena el desastre contra el Llevant i els de Míchel acaben amb nou i encaixant quatre gols d’un rival que suma el primer triomf
Va alertar Míchel que «portarà temps sortir de la zona baixa». Unes paraules que no van satisfer molts dels aficionats del Girona, els quals van decidir aixecar-se dels seus seients al minut 49 de partit i abandonar Montilivi amb tota la segona part per disputar-se. Amb el segon gol del Llevant, obra de Carlos Álvarez, ja no hi havia res a fer, però el pitjor de tot és que el partit ja estava perdut abans de la mitja part quan Etta Eyong, que el mes passat posava problemes als gironins com a jugador del Vila-real, obria la llauna a favor del conjunt granota. No cal dir que amb el 0-3 la crispació va ser tan alta, que el públic va assenyalar directament a la llotja cridant «directiva, dimissió» i va deixar la grada pràcticament buida. El final va ser desolador amb un 0-4 al marcador.
L’expulsió de Witsel a la primera mitja hora de joc va ser el desencadenant d’un desastre que no va ni sorprendre a l’estadi -tampoc quan Vitor Reis va veure la vermella directa a l’inici de la represa, per més que fos injusta- perquè s’està convertint en el pa de cada dia dels gironins. Els brots verds i la millora que es van veure a Balaídos van ser un miratge perquè haver sumat només un dels 15 punts possibles des que va arrencar la Lliga fa mes d’un més és una mostra clara que la cosa no rutlla. I el calendari cada vegada fa més pujada per poder-se desfer del fanalet vermell.
El que funciona, no ho toquis. Això pensava Míchel, que va veure signes de millora en l’últim partit davant el Celta, que va acabar en empat per culpa d’un penal en el temps afegit (1-1). Per això, el tècnic va voler donar-li continuïtat a l’equip titular. Amb més entrenaments amb el grup, encara que, com és evident, continuen en ple procés d’adaptació al Girona, Vanat i Ounahi es van mantenir en l’onze contra el Llevant. El davanter ucraïnès, que només va necessitar 12 minuts a Balaídos per estrenar-se com a golejador, i el mitjapunta madrileny van canviar la cara de l’equip a Vigo, convertint-se en arguments sòlids per confiar en la reacció dels blanc-i-vermells després d’un dur inici a la Lliga amb tres derrotes consecutives, però, els va faltar una mica més per ser els nous ídols de Montilivi. El compatriota de Tsygankov no va aparèixer.
Ser cuer no agrada a ningú i, per això, calia extremar precaucions per evitar el que podia ser un desastre. El Girona i el Llevant s’enfrontaven en igualtat de condicions, havent sumat només un dels 12 punts possibles, i no coneixent encara la victòria aquesta temporada. El partit entre gironins i granotes avançava lentament, com si d’una partida d’escacs es tractés, pensant molt bé les jugades i trenant-les de mica en mica amb intel·ligència. Possessions llargues alternes van ser la tònica de l’inici de la primera part, sense que ningú generés veritable perill a les àrees. Només Joel Roca va tenir una rematada al lateral de la xarxa. No es volien córrer riscos innecessaris per no veure’s de cop i volta per darrere el marcador.
Al minut 30, una acció de Witsel, que va arribar tard en la defensa d’una jugada trepitjant el peu d’Unai Vencedor i veient la segona targeta groga, va desestabilitzar el duel. El migcampista belga va ser expulsat en el pitjor moment perquè encara quedava més de mig encontre per davant i just estava sent l’encarregat de guiar els blanc-i-vermells en defensa. Això va beneficiar clarament el conjunt de Calero, que si fins aleshores no havia generat problemes a Gazzaniga, ho va veure com una oportunitat única per atacar. Amb el Girona desorientat, el gironí Roger Brugué va fer el primer avís amb un cop de cap al pal. Poc després va ser Etta Eyong qui clavava el 0-1 al marcador amb una rematada inapel·lable de testa gràcies a una centrada de Toljan. Tot i que Gazzaniga es va estirar bé, la pilotava va estar lluny de l’abast del porter argentí. Mentre que Etta Eyong, malgrat que no va ser un dels golejadors en el partit a La Ceràmica, tornava a ser un problema per als gironins com ho va ser en la segona jornada quan era jugador del Vila-real. Coses de la Lliga de Tebas.
Amb tot en contra, als de Míchel només els quedava tirar d’orgull. Àlex Moreno gairebé troba l’empat abans del descans amb un xut ras que va sortir a fora per ben poc; i Asprilla va desaprofitar dues faltes forçades d’Ounahi al davant de la frontal. Una centrada va treure-la Ryan amb els punys i l’altra, ja amb el resultat en contra, va sortir per damunt de la porteria.
Lluny de buscar l’empat per la importància del moment, el Girona va claudicar a la represa. Vitor Reis va veure una vermella rigorosa només començar la segona part i, a partir d’aquí, els de Míchel feien aigües per tot arreu. Amb nou va ser impossible controlar Carlos Álvarez, sobretot si no es posa bé la tanca en la falta directa amb només tres efectius, Iván Romero i Koyalipou al final. Costarà aixecar el cap per sortir del descens.
90'. Gol del Llevant, gol de Koyalipou en l'última jugada del partit
82'. Molt mala imatge del Girona, que acabarà la jornada com a cuer, un cop més
71'. Crits de directiva dimissió a Montilivi
70'. El tercer del Llevant i la gent marxa de l'estadi
56'. Romero regateja a Gazzaniga i perdona un gol cantat; i groga a Manu Sánchez
Canvi al Llevant: Olasagasti per Vencedor
54'. A tot això, el Llevant perdona el tercer. El millor seria que s'acabés ja, de veritat
Doble canvi al Girona: Portu i Solís per Joel Roca i Vanat
49'. Gol del Llevant, marca Álvarez de falta
46'. Vermella directa a Vitor Reis, per una planxa
