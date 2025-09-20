Girona-Llevant: Duel de cuers i les primeres necessitats urgents a Montilivi
El Girona rep el Llevant a l’estadi amb la voluntat de guanyar el primer partit de Lliga després d’un balanç d’un punt de dotze
No és una final, perquè ni de bon tros el partit d’aquest migdia a Montilivi (14 hores, DAZN) s’assembla al disputat mesos abans a Valladolid o, fins i tot, recorda al darrer Girona-Llevant jugat a l’estadi, que va condemnar el llavors equip d’Eusebio Sacristán cap a Segona Divisió. Però la necessitat i la urgència han afogat als de Míchel en aquest inici de curs, resolt amb un pobre balanç d’un punt de dotze. Guanyar al Llevant, que també té un trist punt, serviria per alleujar i tranquil·litzar les coses just quan el calendari comença a fer pujada: en sis dies, els gironins tindran tres partits.
Tant els uns com els altres, doncs, ocupen plaça de descens, acompanyats i empatats amb el Mallorca. El Girona, però, ha anat clarament de menys a més: del desastre que van significar les derrotes contra el Rayo Vallecano i el Vila-real, en què pràcticament no es va competir, als primers brots verds davant del Sevilla i la confirmació de la millora a Balaídos, on es va sumar el primer punt del curs. I si no hagués estat pel penal en el temps de descompte, a la classificació lluirien tres punts i no un.
La presència d’Ounahi i Vanat a l’onze de Vigo va ajudar a canviar la cara d’un equip que ja disposa de la columna vertebral més o menys definida, a excepció d’alguns canvis puntuals i la gestió que faci Míchel tenint en compte la triada de duels que hi ha a la cantonada. El tècnic no és gaire amant de fer retocs perquè sí, i menys tan aviat; això vol dir que l’alineació no diferirà gaire de la del cap de setmana passat. Menys encara, amb la línia ascendent, a la qual voldrà donar continuïtat. El Girona no disposarà dels lesionats Juan Carlos, David López, Tsygankov i Lemar, que pateix un trencament muscular al soli i s’estarà un parell de setmanes fora dels terrenys de joc. Sí que hi serà el camprodoní Joel Roca, que s’acomiadarà després del partit per marxar cap al Mundial sub-20, on també hi serà Vladyslav Krapyvtsov.
El Llevant, amb el davanter gironí Roger Brugué entre els fixos, ha plantat cara, malgrat els mals resultats. L’equip de Calero va estar a punt de sorprendre el Barça, va perdre per la mínima a Vitòria, va caure a Elx i va desaprofitar un 2-0 a favor seu contra el Betis. Per al duel de Montilivi no té cap baixa.
