Primer cop que Montilivi exigeix responsabilitats
Els aficionats del Girona demanen la dimissió de la directiva diverses vegades
Des que els nous propietaris del Girona són a la llotja de Montilivi, mai no havia passat res semblant. Els aficionats del Girona, per primer cop, han expressat el seu malestar demanant responsabilitats: ‘Directiva, dimissió’, han cantat després del tercer gol, mentre la majoria abandonava el camp. Els càntics arriben després de la quarta derrota en cinc partits, sent cuers de la Lliga.
El màxim que havia passat fins ara era la mocadorada, fa una mica més d’un any, que es va produir per queixar-se respecte als peus de les entrades dels partits de la Lliga de Campions, i el comiat sense mirar enrere de l’última jornada de la Lliga passada, quan el club havia preparat una petita celebració per a la permanència, però la forta calor, la manca de begudes, la incomoditat i el 0-4 final van precipitar la fuga dels socis i aficionats gironins.
La fractura entre els que manen al club (Ferran Soriano/Manchester City, Marcelo Claure i Pere Guardiola) i el soci del Girona no només és una realitat, sinó que cada cop és més gran. La gent gironina no se sent escoltada i, al llarg dels últims mesos i anys, ha anat llançant diversos avisos que només la pilota ha aconseguit mantenir sota control. Però ara que les coses no van bé, ja no hi ha aturador. Després d’un estiu en què la planificació esportiva s’ha qüestionat més que mai -encara ningú amb poder de decisió ha sortit a fer cap mena de valoració, més enllà de les paraules de Míchel en les diverses rodes de premsa-, la gent espera respostes.
Mentrestant, l’equip encadena derrota rere derrota i tots els mals surten a la llum. La manca d’intervenció a Montilivi, que l’aficionat reclama des de fa temps; la poca informació pel que fa al dia a dia de l’entitat; i, sobretot, el fet de veure debilitada una plantilla amb posicions estructurals clau que no s’han ni cobert, han acabat de fulminar la paciència dels aficionats blanc-i-vermells, que a la finalització del partit han repetit els càntics realitzats en el minut 70.
De fet, només nou jugadors s'han atrevit a fer la volta d’honor, agraint el suport de la gent; després d’un intent de no fer-la, tallat pel Jovent Gironí, que ha deixat sentir les seves protestes. El grup d’animació ubicat al gol sud, a més, ha estat una estona d'esquena al terreny de joc, en el tram final. Tot plegat té molta mala pinta.
