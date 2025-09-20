«Som el pitjor equip de la categoria»
Míchel critica dels jugadors que «no hi ha hagut responsabilitat en els gols» del Llevant i diu que «amb humilitat i estan units podem sortir d’aquesta situació»
Fastiguejat, veient com la pel·lícula de terror d’aquest Girona es repeteix jornada rere jornada, en bluce, Míchel va tenir dificultats per explicar la derrota contra el Llevant (0-4). «L’anàlisi del partit és difícil. Fins a la primera expulsió teníem el partit més o menys controlat, no era ni per ells ni per nosaltres. Volíem créixer segons anés a més. L’expulsió d’Axel (Witsel) ens ha condicionat molt. Amb deu, l’equip ha competit i ha estat al camp tot i que he vist algun duel on els jugadors no han tingut la seva millor versió. Al segon temps, hem fet canvis per jugar d’una altra manera amb dos jugadors amb tota la banda per ells però en la primera jugada ens han expulsat també a Vitor (Reis). Amb el segon gol, on la tanca estava mal posicionada, el partit ha finalitzat. No hi ha més a afegir», va valorar.
L’entrenador del Girona no va mullar-se sobre la vermella directa del central cedit pel City perquè «estava pensant com recompondre l’equip», però sí va dir que l’expulsió de Witsel era rigorosa: «Axel toca la pilota i l’àrbitre li ha ensenyat la targeta molt ràpid. Com era groga i no vermella, el VAR no ha entrat. Per mi no ho era».
Sigui com sigui, Míchel va criticar que «no hi ha hagut responsabilitat en els gols»: Les sensacions van en relació als partits que hi ha hagut dins del mateix partit. Encara que no era la nostra millor verisó, fins a l’expulsió no estaria preocupat. Tenim dificultats perquè necessitem temps perquè hi hagi connexió, però el Llevant no estava sent millor que nosaltres. Ara bé, en determinades accions no he vist contundència per par nostra en els duels. Si algú pensa que continua jugant al Girona de Champions és mentida. Els duels s’han de guanyar i cal lluitar pel teu equip. No podem anar amb la mentalitat que tot és una merda i el company no me la passa, hem d’estar junts a dins del vestidor i treure l’ego. Amb humilitat i estant units podem sortir d’aquesta situació». «Tot el que et passa a la vida no és negatiu i les coses no són com vols sempre. S’ha de fer un reset. He vist jugadors en determinats duels que no l’estaven fent i no ajudaven l’equip. Tots estem igual de malament, no hem de pensar que és una tot és una merda perquè hem jugat la Champinos i guanyat al Barça... Serem un equip que jugui a futbol, però hem d’aguantar els duels. Tinc una plantilla per competir», va continuar.
El tècnic va apuntar que aquesta derrota «no ha de passar factura perquè hem d’aixecar-nos ja. He patit molt, però ja estic pensant què he de fer per guanyar dimarts. No tinc cap més remei. A la jornada 5, som el pitjor equip de la categoria i només queda treballar. Sé què he de fer per millorar l’equip i ho faré. Amb el cap baix no se surt d’aquesta situació».
Tenint en compte la crispació que hi havia a Montilivi, va assegurar que «nosaltres som els primers que hem de fer un pas endavant perquè l’afició estigui amb nosaltres. No podem esperar que després d’un 0-4 estigui amb l’equip. Tenen la mateixa sensació de frustració que tinc jo, però no estan al camp ni en el dia a dia i necessiten veure un equip que s’ho deixi tot. Hem de donar un pas endavant. No crec que hi hagi una ruptura».
