Els dramàtics números del Girona: tres triomfs en 24 partits
L’equip de Míchel només ha sumat 14 dels últims 72 punts possibles a la Lliga des de la segona volta del curs passat fins ara
Fa mal veure els números del Girona sobre paper. Són dramàtics, no: el següent. Des de la segona volta de la temporada passada, quan va començar la debacle un cop finalitzada l’aventura històrica a la Champions, fins ara, l’equip de Míchel només ha sumat 14 dels últims 72 punts possibles a la Lliga. El que es tradueix amb només tres victòries en els últims 24 partits a la competició domèstica. Uns resultats que gairebé acaben amb els blanc-i-vermells a Segona al final del darrer curs, quan es van salvar amb un punt de marge sobre el descens (38), i que en l’inici d’aquest, si no canvien aviat les coses, el converteixen en un dels candidats clars a baixar. Tant Sevilla com Llevant, dos rivals destinats a lluitar per evitar la zona baixa de la classificació, han deixat al descobert la fragilitat d’un grup irreconeixible des que l’entrenador de Vallecas és a la banqueta. Ni en el seu pitjor moment a Segona la temporada 2021-22, quan la direcció esportiva li va fer confiança i l’equip va remuntar assolint l’ascens a Tenerife en el play-off, es jugava així de malament.
Costa explicar com el Girona ha arribat a aquesta situació límit. La dinàmica de l’equip de Míchel va canviar de la nit al dia amb l’inici del 2025. Els gironins van tancar la primera volta de la temporada 2024-25 amb una victòria a Mendizorrotza davant l’Alabès (0-1), tot i que aquell triomf va ser enganyós perquè va arribar amb un gol de sort de Solís al temps afegit. A partir d’aleshores, la caiguda va ser en picat. Es van perdre els dos darrers partits a la Champions contra Milan (1-0) i Arsenal (1-2), amb una bona imatge de l’equip, això sí. Ara bé, la Lliga es va deixar de banda com si el gran objectiu del Girona no fos mantenir-se a Primera Divisió per anar-s’hi consolidant i continuar creixent com a club -enguany, tot just s’acumulen sis temporades a l’elit-. Els blanc-i-vermells van oblidar-se de competir, accentuant els errors individuals i reduint considerablement la seva capacitat golejadora, obrint, a més a més, un forat a l’àrea pròpia que es va convertir en un colador per al contrari. En tota la segona volta del curs passat, entre Gazzaniga i Krapyvtsov van encaixar 35 gols i, per contra, se’n van marcar 17, obra d’Arnau (1), Bryan Gil (1), Abel Ruiz (1), Asprilla (2), Tsygankov (1), Danjuma (1), Portu (1), Yangel Herrera (2) i Stuani (7). Els resultats van ser 12 derrotes, cinc empats i tres victòries, de les quals es pot citar als rivals: Las Palmas (2-1), Mallorca (1-0) i Valladolid (0-1). Els canaris i els val·lisoletans, cuers destacats el curs passat i que quan es van enfrontar als de Míchel ja havien descendit, van baixar a Segona juntament amb el Leganés contra qui els gironins amb prou feines van treure un empat (1-1).
Les victòries aquesta temporada 2025-26 encara no han arribat. El tècnic deia que no era una continuació de la segona volta del curs passat, però els resultats el contradiuen. Es va començar la Lliga amb tres derrotes consecutives contra Rayo (1-3), Vila-real (5-0) i Sevilla (0-2); va semblar que hi havia brots verds per confiar en la reacció de l’equip davant el Celta (1-1); mentre que dissabte es va recordar la dura realitat del Girona amb una nova golejada contra el Llevant (0-4).
Si se sumen tots els gols de la segona volta de la temporada passada i aquesta surten 19 gols a favor i 50 en contra -15 són d’ara-, el que significa menys d’un gol a favor i dos en contra per partit.
El punt de 15 després de les primeres cinc jornades, afegit als 13 punts de 57 de la segona volta del curs passat, evidencien que alguna cosa falla al Girona.
Els resultats
- 3 victòries, que es van aconseguir totes en la segona volta del curs passat
- 5 empats, dels quals un ha estat aquesta temporada davant el Celta
- 16 derrotes, de les quals quatre han estat aquesta temporada contra Rayo, Vila-real, Sevilla i Llevant
