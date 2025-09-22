Míchel no pensa que tingui un ultimàtum a San Mamés: "Estic molt fort i confio molt en mi"
El Girona visita l'Athletic Club amb vuit baixes del primer equip, després que Abel Ruiz sigui l'últim en caure per unes molèsties a l'abductor
El camí comença a fer pujada per a un Girona que li costa trobar el sentit de l'orientació. El passat dissabte l’equip de Míchel va fer un pas en fals, després de l’empat davant el Celta a Balaídos (1-1) que havia de donar la confiança necessària per reaccionar, amb una nova golejada contra el Llevant a Montilivi (0-4) i ara és cuer en solitari amb només un dels 15 punts possibles des que va arrencar la Lliga. Només són tres victòries en els últims 24 encontres, comptant tota la segona volta del curs passat fins ara; uns resultats que no ajuden a passar pàgina i, molt menys, a encarar amb optimisme el futur més immediat. El calendari no dona treva. Poc més de 48 hores després de la derrota amb el conjunt granota, els gironins visiten aquest dimarts l’Athletic Club a San Mamés (19.00 h) en un partit on tenen totes les estadístiques en contra. La mala dinàmica i les baixes que s’acumulen en una plantilla curta d’efectius a la defensa i el mig del camp -el tècnic no podrà disposar dels sancionats Vitor Reis i Witsel ni dels lesionats David López, Lemar, Tsygankov i Abel Ruiz- compliquen veritablement les coses a l’estadi d’un rival de Champions. Per a més inri, la Federació espanyola no ha acceptat la petició del club perquè Joel Roca pogués incorporar-se a la concentració amb la sub-20 després de jugar a Bilbao i el Girona perd al seu millor jugador de les primeres cinc jornades durant tot un mes. Krapyvtsov també ha viatjat amb Ucraïna. Només hi ha 14 futbolistes de camp del primer equip disponibles.
“Jo estic bé. És veritat que tenim vuit baixes, però tenim un equip per competir demà amb total normalitat. L’últim que ha caigut és Abel per unes molèsties a l’abductor, mentre que Viktor encara no es troba bé. Hem d’anar dia a dia. Estem preparats. Serà un partit molt complicat en un escenari increïble. Volem començar a donar una millor versió que ens porti, primer a competir, i després a guanyar”, ha dit un Míchel que no sent qüestionat per ningú del club ni pensa en un possible ultimàtum: "No i no. Amb l’afició no he parlat amb tothom, suposo que hi ha gent de tot. Veurem". Alhora, ha afegit que, tot i ser l'únic que dona explicacions i que ni Quique Cárcel ni cap membre de la propietat ha sortit a parlar públicament per donar-li suport, "no necessito que ningú digui res. Estic molt fort i confio molt en mi". "Tinc molta confiança en el meu equip, els jugadors, i estem treballant per millorar. A poc a poc sortirem d’aquesta situació, n'estic segur", ha remarcat.
L'entrenador de Vallecas opta per no fixar-se en els números i només pensa en el present: "Portem una derrota de l’últim partit. És el que tinc al cap. Si mirem la Pilota d’Or també hi havia el Girona fa un any i no serveix per a res. No penso en les coses positives que hem fet ni en les negatives. El meu focus està en el següent partit i en mirar cap endavant". En aquest sentit, aquesta nit s'entregen els premis en la gala de París, on l'any passat hi havia els blanc-i-vermells entre els nominats. "El futbol és així. El més important és el que ve, el passat és passat. Hem de fer el nostre camí i millorar. No sé per què ha passat. Ara mateix em preocupa poc la Pilota d’Or i em preocupa molt el partit de demà. Estic centrat en el dia a dia, treballar i en ser millors en la nostra manera de fer les coses. Hem de ser un equip més competitiu, tenir més confiança i sortir d’aquesta situació. Estem fumuts, però estic convençut que sortirem d’aquí. De mica en mica serem capaços de superar un mal inici de temporada", ha reflexionat.
Míchel ha continuat parlant del moment que travessa l'equip, detallant les declaracions de l'últim partit contra el Llevant en les quals assenyalava els jugadors. "És molt difícil jugar quan tens dos jugadors menys i tot el que passa al teu cap és dolent. A ningú li agrada estar en la situació que vam estar l’altre dia al camp, però és la nostra realitat. Si jo penso que soc l’entrenador que va portar l’equip a la Champions i que no és just que estigui en aquesta situació..., no és així. La realitat és la que és. La nostra realitat és aquesta i no una altra. Com tinc un bagatge d’estar amb psicòlegs i passar per situacions dolentes els he dit als jugadors que si apartes l’ego ets capaç de posar-te en la situació en la que et trobes amb humilitat. No va ser per assenyalar cap jugador en concret", ha apuntat.
Les expulsions de Witsel i Vitor Reis s'han sumat a una llarga llista de baixes. “Farem canvis obligats, és clar. En la posició de central i al mig del camp perdem jugadors per sanció, a part de les lesions. Tenim jugadors per reemplaçar-los. Tenim tres partits per davant perquè, independentment del que passi demà, puguem mirar el quadre i recuperar jugadors també per divendres. Els sancionats i algun més. La situació és la que és, hem de competir amb això. No val mirar que tot està malament. Hi ha coses que són d’un mateix, de tenir capacitat d’afrontar les situacions i donar energia positiva per superar-ho. No m’aturo ni em poso a lamentar-me. Hi ha feina per davant", ha explicat. Sobre si hi pot haver canvis a la porteria, ha preferit no revelar si hi haurà canvi de Gazzaniga per Livakovic perquè abans parlarà amb els futbolistes. "Hi ha tres porters per jugar, ara dos perquè Vlad és amb la selecció per jugar el Mundial sub-20. La porteria és una posició com qualsevol altra, pot passar", ha reconegut.
El tècnic ha insistit que “hem de tenir un pensament col·lectiu en atac i defensa i treballar per tenir més confiança i seguretat en la nostra manera de fer les coses. No ha de canviar res més. Hem d’entrenar aspectes del joc que són bàsics per ser competitius". "“Hem parlat amb l'equip. La plantilla està convençuda que hi ha coses a millorar i treballarem per això", ha conclòs.
