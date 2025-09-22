Valverde: «El Girona no renuncia mai a atrevir-se amb la pilota»
El tècnic de l'Athletic ha plantejat el partit de demà «pensant que tindrem al davant al millor Girona que coneixem»
L’entrenador de l’Athletic, Ernesto Valverde, no té en compte els 15 gols que li han marcat al Girona en les primeres cinc jornades de Lliga. Malgrat que els gironins encaixen una mitjana de tres gols per partit, el tècnic va apuntar que «no veig el Girona ni cap rival com propici per marcar-li o tenir facilitats. El Girona està en una situació complicada i vindrà a fer un partit dur i a tractar de treure avantatge de les debilitats que ens ha vist. El Girona mai renuncia a atrevir-se amb la pilota. Això acaba de començar i ambdós equips tenim la necessitat de guanyar».
Sobre aquesta necessitat, Valverde va explicar que «tots els rivals la tenen i és bo que es tingui. Nosaltres també la tenim, que venim de perdre tres partits seguits i dos són de Lliga. Nosaltres valorem al Girona. Fa dues temporades estava lluitant per guanyar la Lliga i ha perdut jugadors importantíssims. Té entrenador i prou jugadors per sortir, tenen joc i futbol. Nosaltres ens ho plantegem pensant que tindrem al davant al millor Girona que coneixem i a nosaltres també ens fa falta la necessitat per empènyer i hem de ser més fluids que el dia de l’Alabès».
Del mal moment que viuen els de Míchel, l’entrenador de l’Athletic va afegir que «portem cinc partits i això acaba de començar. Quan un equip entra a Champions com els hi va passar, perds jugadors importants. I s’ha de sostenir perquè s’ha de veure on han anat aquests jugadors. No és fàcil reemplaçar-los. S’ha de posar en valor que un equip com el Girona ha optat a lluitar per la Lliga i, a més a més, jugant un futbol extraordinari. Necessita temps que no hi ha moltes vegades al món del futbol».
