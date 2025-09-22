Visita a San Mamés amb la defensa sota mínims
Míchel només té disponibles Arnau, Hugo Rincón, Francés, Blind i Àlex Moreno (5 jugadors), per quatre posicions al darrere davant l’Athletic
Va comentar Míchel després de la derrota per golejada contra el Llevant (0-4) que el nou resultat advers «no ha de passar factura perquè hem d’aixecar-nos immediatament. He patit molt, però ja estic pensant què he de fer per guanyar dimarts». Després d’una derrota, el millor que pot passar és que hi hagi un altre partit de seguida per centrar-se en preparar-lo i oblidar la desfeta de l’últim, però en el cas del Girona la visita de demà a l’Athletic (19.00 h), poc més de 48 hores després del darrer encontre, no ajuda gaire. I és que sense gairebé temps per fer treball de recuperació, els gironins aniran a San Mamés amb la defensa sota mínims. L’entrenador de Vallecas només té disponibles Arnau, Hugo Rincón, Francés, Blind i Àlex Moreno, que són cinc jugadors, per quatre posicions al darrere.
La polèmica expulsió amb vermella directa de Vitor Reis contra el conjunt granota va ser una gota més d’un got que és a punt de vessar. En el mercat d’estiu, Quique Cárcel no va trobar la necessitat de fitxar un substitut de Krejci, traspassat al Wolverhampton, i tampoc de buscar un altre lateral esquerre a part d’Àlex Moreno després que Miguel marxés al Nàpols i la temporada passada Blind es veiés amb certs problemes per ocupar la posició a la banda perquè confiava en la polivalència dels futbolistes. Sense el txec, el madrileny ni Juanpe, la plantilla es va quedar amb els laterals drets Arnau, Hugo Rincón i Francés; els centrals David López i Blind, que tenen 35 anys cadascun, i un jove Vitor Reis (19) que tot just viu la primera experiència a Primera Divisió; i el lateral esquerre Àlex Moreno. Mentre tots puguin jugar, ok, però la manca d’efectius al darrere ja està passant factura en la sisena jornada de Lliga perquè Vitor Reis està sancionat i David López lesionat. A més a més, Arnau i Míchel no és que siguin gaire amics últimament. Dissabte mateix es van escridassar a Montilivi.
Les baixes s’acumulen
La defensa no serà l’únic problema que tindrà Míchel per fer l’alineació davant l’Athletic. A part de Vitor Reis i David López, el tècnic també tindrà les baixes de Witsel per sanció, que igual que el central brasiler cedit pel City va ser expulsat contra el Llevant; de Joel Roca i Krapyvtsov per compromisos internacionals amb Espanya i Ucraïna, respectivament, al Mundial sub-20 de Xile; i de Lemar per lesió. En la llista de la infermeria, també hi pot haver Tsyganov, el qual s’ha perdut els últims tres partits per unes molèsties musculars. A més de la baixa de llarga durada de Juan Carlos.
Amb només 16 futbolistes disponibles del primer equip, Míchel va avançar després de la derrota contra el Llevant que haurà de recórrer al filial, que ahir va empatar davant el Torrent (1-1) a València, per viatjar aquesta tarda cap a Bilbao. En aquest sentit, poden entrar a la convocatòria jugadors com Gibi, Lass, Papa Ba, Salguero, Mario González i el porter Sergi Puig. L’entrenador donarà més detalls avui en la roda de premsa prèvia.
