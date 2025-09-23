En Directe
Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
Els de Míchel sumen un punt balsàmic a San Mamés gràcies a un gol del marroquí, que s'exhibeix
Jauregizar empata a la represa i evita la victòria d'un Girona amb personalitat que ofereix símptomes per a l'esperança
El panorama era més negre que mai. Mil baixes, una dinàmica terrible de resultats, una imatge d’equip tou i anticompetitiu i una atmosfera de crispació massa instal·lada a l’entorn convidaven ben poc a creure en les possibilitats del Girona a San Mamés. HI havia dos camins, pensar que no hi havia res a fer i sortir a veure quants en queien o bé rebel·lar-se i intentar competir per veure si es podia sumar. I el Girona ha triat el segon. I li ha sortit bé. De fet, és l’únic camí per puntuar i sortir de baix. Míchel no volia un equip deprimit i resignat com el de la segona part de la derrota contra el Llevant i a fe que els jugadors li van fer cas. Com lleons han sortit i han trobat el premi del gol gràcies a un Ounahi estel·lar que ha liderat el que ha de ser el nou Girona. Jauregizar a la segona part, amb un gran gol ha embrutit el xou del marroquí a la Catedral que ha servit, almenys, per donar un punt d’esperança i confiança als gironins. Un senyor punt i el millor de tot, arguments futbolístics on agafar-se.
Ni els més optimistes donaven un duro per al Girona avui a San Mamés. De fet, veient l’inici de temporada, costava de veure una mica de llum a la situació de l’equip. Un punt de quinze possibles i quinze gols encaixats en cinc partits eren la pitjor carta de presentació possible per als de Míchel a San Mamés. Per acabar-ho d’adobar, entre lesions, sancions i seleccions, els gironins s’hi presentaven amb nou baixes (Lemar, Tsygankov, Krapyvtsov, Juan Carlos, David López, Abel Ruiz, Joel Roca, Witsel i Vitor Reis. Per intentar esgarrapar quelcom de positiu, Míchel va introduir cinc novetats en un onze on la notícia va ser el no canvi de porter. Així, Gazzaniga es va mantenir en un equip on van entrar-hi Rincón, Francés, Solís, Van de Beek i Bryan Gil.
Més animat que el Girona però després de tres derrotes consecutives, l’Athletic arribava a la cita amb la intenció de redimir-se contra el cuer. Malgrat totes les males premonicions, el Girona va entrar al patit com un tifó i abans del quart d’hora no només s’havia avançat sinó que fins i tot hauria pogut sentenciar el partit. Vanat, en una acció calcada a la del gol a Vigo, va fregar el 0-1 que arribaria en la següent aproximació, quan Ounahi va rebre una assistència d’Àlex Moreno i va clavar la pilota a l’escaire. Els gironins trobaven molts espais a l’esquena de la defensa basca i els aprofitaven. Van de Beek a punt estaria de sorprendre Simón després d’una sortida temerària del porter i Ounahi, sol dins l’àrea, va veure com Laporte en darrera instància desviava el que a la banqueta ja es celebrava com el segon gol. El Girona havia entrat al partit de la millor manera i signava els millors minuts de la temporada. Amb personalitat i un Ounahi estel·lar, els gironins eren molt més esmolats que el conjunt basc que, tanmateix, perdonaria l’empat en una rematada de Sancet als núvols després d’una assistència de Williams que Francés no va saber refusar.
Amb el 0-1 estava còmode i fluïa del mig del camp cap endavant com mai. A darrere no patia perquè l’Athletic no collava gaire. Al llindar de la mitja hora, el Girona va veure com perdia Van de Beek per lesió. El neerlandès va caure després de notar una fiblada al taló esquerre -el mateix de què va ser operat la temporada passada- que el va deixar KO i va haver de ser substituït per Portu. En un parell de contracops, el Girona va tornar a ensenyar les urpes abans que s’arribés al final d’una primera part on la pitjor notícia va ser el marcador, per curt.
Iés clar, San Mamés no és escenari qualsevol i l’Athletic, no és un rival ordinari. Gens li havia agradat a Ernesto Valverde el que havia vist a la primera part. Tan és així que va fer quatre canvis a la mitja part fent entrar quatre titularíssims com Berenguer, Areso, Yuri i Galarreta. La dificultat creixia i més que ho faria quan el nou Athletic igualaria el partit gràcies a una genialitat de Jauregizar, després d’una pèrdua de Bryan Gil. Un cargol amb la dreta per tota l’escaire de Gazzaniga que feia pujar l’1-1 al marcador.
Amb el gol i els canvis, l’Athletic va passar a monopolitzar el joc i el partit davant d’un Girona que, ben posat al darrere, es defensava amb criteri i mirava de sortir, poc, en atac per ensenyar les urpes. Vanat, en una acció invalidada per fora de joc, i un xut de Francés inofensiu, van ser els tímids intents gironins dels primers compassos de la represa. El domini de l’Athletic no es traduïa en ocasions clares però sí que fregarien el gol en un servei des del a cantonada en què Gazzaniga evitaria el gol de Paredes amb una intervenció excel·lent. L’argentí agafaria el relleu d’Ounahi com el millor jugador del Girona a la segona part i tornaria a ser decisiu neutralitzant un un contra un de Berenguer.
La benzina començava a acabar-se i Míchel va intentar refrescar, amb el que tenia, l’equip. Així, Arnau Martínez entraria per fer de pivot en el lloc de Solís i Asprilla donaria descans a un Bryan Gil, fos. S’entrava a la recta final del partit amb el dilema de si arriscar-se a buscar el segon i la victòria o bé mirar d’assegurar l’empat. Els gironins van saber-se defensar amb criteri i personalitat i celebrar el punt final com el que ha de ser un nou horitzó per al Girona.
93' Final a San Mamés. El Girona s'emporta un punt molt valuós de San Mamés, tot i que no li impedeix sortir de la zona de descens. Divendres proper partit contra l'Espanyol a Montilivi.
92' El Girona es defensa amb tot el que té. L'empat sera un gran premi per continuar creixent. No queda res.
91' Targeta groga per Iván Martín.
90' S'afegeixen tres minuts més.
86' Canvis al Girona. Entren Stuani i Lass, que debuta amb el Girona a Primera Divisió, per Vanat i Hugo Rincón.
83' Xut de Navarro a fora. El Girona està patint en aquests últims minuts. Toca resistir.
80' Canvi a l'Athletic. Entra Robert Navarro per Sancet.
76' Entren Asprilla i Arnau per Solís i Bryan Gil.
75' El Girona aixca aigua com pot. Haurà de resistir el que queda.
73' Gazzaniga torna a ser clau per frustrar Berenguer.
