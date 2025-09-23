Evitar que les baixes i els resultats pesin més que l’orgull
El Girona només té 14 jugadors de camp del primer equip per enfrontar-se a l’Athletic aquest vespre a San Mamés
Livakovic pot debutar a la porteria en detriment de Gazzaniga
El camí comença a fer pujada per a un Girona que li costa trobar el sentit de l’orientació. El passat dissabte l’equip de Míchel va fer un pas en fals, després de l’empat davant el Celta a Balaídos (1-1) que havia de donar la confiança necessària per reaccionar, amb una nova golejada contra el Llevant a Montilivi (0-4) i ara és cuer en solitari amb només un dels 15 punts possibles des que va arrencar la Lliga. Només són tres victòries en els últims 24 encontres, comptant tota la segona volta del curs passat fins ara; uns resultats que no ajuden a passar pàgina i, molt menys, a encarar amb optimisme el futur més immediat. El calendari no dona treva. Poc més de 48 hores després de la derrota amb el conjunt granota, els gironins visiten aquest dimarts l’Athletic Club a San Mamés (19.00 h/DAZN) en un partit on tenen totes les estadístiques en contra.
La mala dinàmica i les baixes que s’acumulen en una plantilla curta d’efectius a la defensa i el mig del camp -el tècnic no podrà disposar dels sancionats Vitor Reis i Witsel ni dels lesionats David López, Lemar, Tsygankov i Abel Ruiz- compliquen veritablement les coses a la «catedral» del futbol, que com sempre destacarà pel suport dels aficionats de l’Athletic als seus. Per a més inri, la Federació espanyola no va acceptar la petició del club perquè Joel Roca pogués incorporar-se a la concentració amb la sub-20 després de jugar a Bilbao i el Girona ha perdut al seu millor jugador de les primeres cinc jornades durant tot un mes. Krapyvtsov també va viatjar amb Ucraïna. Només hi ha 14 futbolistes de camp del primer equip disponibles.
Comentava Míchel en la roda de premsa prèvia al partit que avui farà «canvis obligats». Tot i que, segons el tècnic, hi ha jugadors per reemplaçar les baixes, la veritat és que degut a la planificació esportiva només li queden cinc futbolistes per quatre posicions en defensa. Així doncs, Arnau i Àlex Moreno es mantindran als laterals, mentre que Francés acompanyarà Blind de central. Una de les novetats més significatives pot ser a la porteria, on Livakovic debutaria deixant Gazzaniga a la banqueta. «La porteria és una posició com qualsevol altra, pot passar», va deixar clar l’entrenador.
Per la seva part, l’Athletic, que aquest curs juga la Champions, encadena tres derrotes seguides en vuit dies. Ernesto Valverde no podrà ser a l’àrea tècnica perquè està sancionat i té les baixes de Vivián, Álex Padilla i Nico Williams.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona