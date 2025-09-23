El Girona ho intentà però perd Joel Roca
La Federació espanyola nega la petició dels blanc-i-vermells perquè l’extrem de Camprodon pugui incorporar-se més tard a la concentració amb la selecció sub-20
El Girona ho va intentar, però finalment ha perdut Joel Roca per als pròxims tres partits contra Athletic, Espanyol i València i potser també el del Barça. La Federació espanyola va negar la petició del club blanc-i-vermell perquè l’extrem de Camprodón pogués incorporar-se dos dies més tard a la concentració amb la selecció sub-20 i així tenir-lo disponible per al partit d’avui a San Mamés. En conseqüència, el futbolista va viatjar ahir a Las Rozas per concentrar-se amb la selecció sub-20 i agafar un avió per la nit cap a Xile, on es disputarà el Mundial que se celebrarà del 27 de setembre al 19 d’octubre.
«És el mateix de sempre. Ens agrada molt que la selecció pensi en un jugador nostre, això vol dir que està fent les coses molt bé i és important per ell. Jo he jugat un Mundial sub-20 i és un somni que només passa una vegada a la vida. Ho ha d’aprofitar. No podem fer-hi res a part de desitjar-li a Joel que faci un gran Mundial i, si pot ser, que el guanyi. Sobretot, que ho gaudeixi», va comentar Míchel sobre el fet de perdre Roca durant tot un mes. El substitut del millor jugador del Girona en les primeres cinc jornades durant aquest temps serà Bryan Gil, que també té ganes de reivindicar-se i recuperar la seva millor versió.
El Girona, que també perd Krapyvtsov perquè va amb Ucraïna sub-20 (el filial es queda sense Hamony, que va amb el Marroc), no serà l’únic equip que perdi un jugador important. El president del Getafe, Ángel Torres, va explicar que la RFEF «ens va amenaçar amb treure’ns punts» si no deixaven que Liso hi assistís.
