El tècnic Eduard Sanmartín deixa el Girona femení després del primer partit a Tercera Federació
El Girona informa que l'entrenador es desvincula del club per "motius personals" i que també se'n va el seu segon, Alexis Lepe
El Girona femení va debutar el passat dissabte a Tercera Federació, després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, amb una derrota davant el Barça C (4-0) a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Tres dies després del primer partit a la quarta categoria del futbol estatal, el Girona ha sorprès informant aquest matí que Eduard Sanmartín deixa el sènior femení després de cinc temporades al capdavant de l'equip. En el comunicat, els gironins han explicat que el tècnic s'aparta del club per "motius personals" i que també se'n va el seu segon, Alexis Lepe.
Sanmartín va assumir la banqueta del Girona femení l'any 2020, coincidint amb la breu etapa a Primera Nacional arran de l'absorció del Sant Pere Pescador per part de l'entitat blanc-i-vermella -aquella mateixa temporada es va perdre la categoria-. Després d'uns quants cursos a Preferent, en els quals es va aconseguir estabilitzar el projecte i donar-li continuïtat amb unes bases sòlides per al futur, el passat mes d'abril es va aconseguir el desitjat ascens a Tercera Federació, que ha de permetre fer un pas endavant per acabar professionalitzant l'equip a la llarga. De fet, no fa ni una setmana que el coordinador de la secció, Joan Carles Sánchez, lloava la feina de l'entrenador en una entrevista a Diari de Girona. "És vital per al projecte. Hem aconseguit estabilitzar l’equip. Abans havíem de fer una plantilla nova pràcticament cada any i així és molt difícil progressar. Ell coneix molt bé el futbol base i el juvenil i no té por de comptar amb elles, això m’agrada molt", va assegurar. I és que durant el temps que ha dirigit l'equip, Sanmartín ha donat l'oportunitat a moltes jugadores de la base.
El Girona ha agraït la seva "dedicació, compromís i feina per consolidar el projecte del femení" i li desitja "molta sort i èxits en els seus pròxims reptes personals i professionals".
