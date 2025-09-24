Azzedine Ounahi, un reforç de rendiment immediat
El migcampista marroquí va estrenar-se com a golejador i va fer una exhibició d’entrega
No li va quedar res per donar. Però res de res. El marroquí Azzedine Ounahi va sortir de San Mamés fos, de la mateixa manera que va donar-ho tot a Vigo i dissabte contra el Llevant. Ounahi és el fitxatge que millors sensacions transmet, i ha demostrat ser un reforç de rendiment immediat. En els minuts que acumula, ha quedat clar que serà un dels jugadors més importants d’aquest nou Girona.
Perquè si va enamorar a Luis Enrique, serà per alguna cosa. És veritat que fa temps d'aquell hivern del 2022, i que des de llavors el seu joc ha estat més aviat discret. Però en aquestes jornades com a nou migcampista gironí sembla que s’està començant a retrobar amb una gran versió de si mateix. Encara és aviat, però els fonaments hi són.
I això que el mig del camp del Girona està malmès de dalt a baix. Sense Witsel, Míchel va apostar per Solís. Iván Martín va continuar a l’onze, però sobretot hi era Ounahi, que no és Yangel Herrera ni fa de Yangel Herrera. Al marroquí se’l va veure despert en la pressió a la sortida de pilota rival, i especialment encertat quan aquesta passava pels seus peus. No va trigar ni deu minuts a marcar el tercer gol de la Lliga en clau Girona, aprofitant una jugada estratosfèrica de Bryan Gil. Va clavar una fuetada que va impactar al travesser i va anar cap a dins, sense que Unai Simón pogués fer-hi res.
Quan l’escenari demanava més personalitat, allà estava Ounahi lluint-la. La bola no li va cremar, generant diferents oportunitats que no van ser gol per un pèl. Tampoc, i això és el més important, no li van caure els anells per córrer camp enrere i donar un cop de mà als seus companys quan l’equip no ho passava bé, afogat per un Athletic molt intens, especialment en la segona part.
Una falta per aquí, una recuperació per allà i una sortida per guanyar metres com a element addicional. Tot passava per Ounahi, a San Mamés. Fins i tot, el marroquí va veure una targeta groga. No té cap mania, el nou soldat de Míchel, que després d’un temps aturat i no fer la pretemporada amb el Girona ha estat titular cada vegada. Una càrrega significativa de minuts que caldrà gestionar per no tenir ensurts en un futur.
Per a l’equip gironí, és una benedicció comptar amb la presència d’un futbolista que no negocia l’esforç. Quan Míchel va canviar a Solís, Arnau Martínez va passar a la posició de pivot. Encara hi hauria un darrer retoc, quan va jugar-se el tram final, amb tot obert, amb el jove Lass, que va debutar en partit oficial. Actors secundaris d’Ounahi, que continuava corrent, intentant que Vanat enganxés algun dels contraatacs que intentava teledirigir-li. Si res no es torça, el Girona l’haurà encertat de ple amb Ounahi, que va viure la seva primera gran nit a Bilbao.
