Míchel: «És un puntàs; hem fet un pas endavant en mentalitat»
El tècnic del Girona celebra la millora competitiva «en un escenari complicat i contra un rival de Champions»
«Ounahi és un diferencial amb pilota», diu
No es va guanyar, però les sensacions de Míchel Sánchez abans d'ahir al final del partit a Bilbao eren bones. Amb la cara es notava l’alegria que duia a dins el tècnic del Girona després de l’empat a San Mamés. El madrileny és un tècnic expressiu a qui, malgrat intentar dissimular-ho, se li nota quan està content o quan està empipat. I abans d'ahir estava content. De fet, fins i tot se n’hauria tornat content cap a Girona si l’equip hagués perdut. Una reflexió que costa de creure però que va transmetre públicament en conferència de premsa de tan satisfet que estava amb el canvi d’actitud i de mentalitat dels seus homes. «És un puntàs en un escenari com San Mamés i contra un equip de Champions com l’Athletic. No era gens fàcil i més per les males sensacions amb què arribàvem nosaltres», deia el tècnic molt refet per la «fortalesa mental» que van demostrar els seus homes. «Avui (per ahir) seria feliç encara que l’Athletic hagués fet el 2-1 en els dos uns contra un que ha tingut. Hem fet un pas endavant en les ajudes i la mentalitat col·lectiva. Sense ajudes no es pot aturar Sancet. o hem fet i això ens fa pensar que podem fer-ho més vegades», deia. En aquest sentit subratllava sobretot aquest canvi en la solidaritat i entrega dels seus homes. «Hem est molt bé en totes les nies. Encara necessitem més tranquil·litat i joc, però tinc la sensació que l’equip ha lluitat junt. Es pot guanyar un duel o no, contra un rival top però sense ajudes és difícil. Les he vistes i per això, per mi és un pas endavant». En aquest sentit, repetia un missatge que ja va llançar després de l’empat a Vigo. «Espero que sigui el principi d’una cosa bonica i estic convençut que serà així». Malgrat tot, Míchel recordava que la situació continua sent «delicada» i que necessitaran «temps» per sortir de baix, però que «amb feina i talent», ho farem»
El tècnic no va parlar d’egos abans d'ahir llevat quan va parlar del seu famós «ja veurem» que ha deixat anar en un parell de conferències de premsa prèvies per avisar del potencial, encara massa amagat, que té l’equip i d’on acabarà la temporada. «És un ja veurem des de la humilitat; no des de l’ego. Ja veurem què passa aquest any», tornava a etzibar.
Míchel no va voler afalagar més del compte un Ounahi immens que va assumir el pes ofensiu de l’equip i va fer un autèntic recital a San Mamés, amb gol inclòs. «Tot l’equip ha estat perfecte. És un jugador diferencial amb la pilota al peu però també molt intel·ligent al camp. A la primera part ha estat molt bé en el dos contra dos i a la segona també amb Areso a davant. A més a més ha estat molt concentrat i sabia sempre què havia de fer».
Qüestionat per l’actuació del lateral Hugo Rincón, cedit precisament per l’Athletic Club, Michel va assegurar que el navarrès havia fet un «partidarro» davant el seu exequip. «A la primera part ha estat bé i després, a la represa, amb un jugador de refresc com Berenguer a davant, també». La notícia negativa de la nit va ser la lesió de Donny Van de Beek al tendó d’Aquil·les que es va operar al maig. «Pinta malament. Pot ser greu», deia.
