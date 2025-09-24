San Mamés marca el camí de la reacció del Girona
El punt sumat a Bilbao dóna motius per animar-se a una afició deprimida després de les cinc primeres jornades
Ounahi, Francés, Rincón o Gazzaniga van ser alguns dels jugadors que van despuntar a la Catedral
Ja va avisar fa dies Míchel que costarà sortir de baix. Amb tot el rebombori mercantil que hi va haver els darrers dies de mercat, el Girona va llençar a les escombraries les tres primeres jornades signant un 0 de 9 que encara arrossega. Alguns ho volien cremar tot. Sobretot arran del 0-4 contra el Llevant que escapçava de cop la millora de l'equip a Vigo (1-1). Que si plantilla descompensada, que si Míchel, que si "directiva dimissió"... Segurament tothom ha fet coses malament i arribarà el moment que algú del club que no sigui l'entrenador surti a donar explicacions, tanmateix, la prioritat és fer que la màquina carburi amb el que hi ha. Perquè de peces noves no en vindran. Al contrari, el Girona en perd pel camí, com Van de Beek, que s'afegeix a la llista de nou baixes que tenia l'equip a Bilbao. És per això que, davant una situació tan delicada a la classificació, com arribava de limitat l'equip i amb tota la fressa externa que hi ha, l'empat a San Mamés ha de reforçar, per força, el Girona. Un punt que és tot just el segon de la temporada, però que deixa unes quantes escletxes d'esperança enmig de la foscor i ha d'ajudar que, de mica en mica, es vagi omplint la pica.
L'1-1 a San Mamés va deixar una bona colla d'arguments futbolístics on agafar-se. El primer, sens dubte, Azzedine Ounahi. El marroquí va treure a passejar la màgia i va oferir un recital de joc ofensiu, i també defensiu, sobre la gespa. Des de la posició de fals extrem esquerre, Ounahi va fer anar de corcoll Gorosabel i va exhibir un talent sobrenatural al qual els aficionats del Girona no estan acostumats. Sens dubte, Ounahi va ser la millor notícia d'un partit que va deixar altres notes positives. El bon partit d'Alejandro Francés com a central n'és una altra. L'aragonès va complir amb nota l'examen a l'eix de la defensa i, anant de menys a més, va lligar en curt Guruzeta. Sense Krejci i amb David López lesionat, Francés es converteix en una opció més que vàlida per a Míchel en aquesta posició.
La visita a San Mamés era un partit molt especial per a un Hugo Rincón, nerviós al principi, però que es va anar entonant amb el pas dels minuts. En la seva segona titularitat i el seu debut a la Catedral, el jugador cedit per l'Athletic va fer un gran desplegament físic per apagar Nico Serrano, a la primera part, i reduir Berenguer a la segona. L'altre jugador que va sortir reforçat de Bilbao va ser Paulo Gazzaniga. Amb tots els números per cedir la titularitat a Livakovic, l'argentí va salvar l'equip de la derrota a la segona part amb dues aturades decisives a Berenguer i Paredes.
Tot plegat, juntament amb la recuperació de jugadors com Witsel, Vitor Reis i potser algun altre, són elements que conviden a donar un vot de confiança a un equip al qual Míchel no permetrà que llenci la tovallola i s'enfonsi al pou sense lluitar per evitar-ho. L'empat a San Mamés ha de marcar el camí i ser el punt de partida per donar la primera alegria de la temporada a l'afició divendres contra l'Espanyol.
