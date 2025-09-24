La «voluntat» de Tsygankov per ajudar als joves de Girona
L’ucraïnès és ambaixador del programa Mentora contra l’abandonament escolar
«El nostre gran desig és que els ciutadans de Girona que tinguin ganes d’implicar-se, s’interessin per fer un voluntariat amb el programa Mentora». Les paraules són de Mar Avendaño, de la Fundació Bofill, i fan referència a una iniciativa conjunta amb la Fundació Girona Est que connecta adolescents amb persones adultes voluntàries que els acompanyen en la seva transició de l’ESO als estudis postobligatoris. L’objectiu és prevenir l’abandonament escolar prematur i oferir a l’alumnat en risc referents de confiança que els ajudin a decidir i construir un futur de continuïtat educativa. La cara visible a Girona és l’ucraïnès Viktor Tsygankov, amb una impactant història al darrere.
«En Viktor buscava unir-se a algun projecte social amb mirada local. Per valors i objectius, per la feina que fem amb els joves i pel que ha viscut, hem encaixat de meravella», confessa Avendaño, que recorda com va acabar el davanter a Montilivi. «Va haver de marxar del seu país per una situació complicada, en plena guerra. Ell sap el que és patir i és conscient que, gràcies a la seva trajectòria professional i l’aposta del Girona, és un privilegiat. Per això té clar que un gran nombre de gent jove no disposa ni de la xarxa de suport ni dels recursos i les possibilitats per tirar endavant un repte de vida. I vol donar un cop de mà. Aquesta experiència pròpia, afegida a la sensibilitat, és el motor que l’ha fet vincular-se a nosaltres», afegeix.
Soledat en les dificultats
En declaracions recollides durant la gravació de la campanya, Tsygankov reconeix que «sé el que significa sentir-se sol en moments difícils i crec que és fonamental que els joves de Girona tinguin algú al seu costat que els escolti, que cregui en ells i els animi a continuar estudiant. Estic molt orgullós de poder aportar el meu granet de sorra».
La tercera edició del programa, present a més de 40 municipis catalans, espera mantenir la línia ascendent del qual s’ha fet fins ara: més de 350 adolescents han estat acompanyats gràcies a Mentora. Les relacions s’estableixen durant el curs escolar amb trobades setmanals d’1,5 hores, i compten amb el suport i acompanyament d’un referent tècnic.
«A vegades ens costa assumir que som vulnerables i la idea de demanar ajuda pot ser considerada com a feble, però és tot el contrari. Vincular-nos a algú que significa èxit, superació i valentia, ens dona una visió més realista i menys estigmatitzadora. I això ens fa forts», concreta Avendaño.
Els números no enganyen: l’any passat el 96% dels i les joves recomanarien l’experiència i el 95% de les persones mentores afirmen haver crescut personalment amb la relació. L’alumnat valora aspectes com el benestar emocional, la motivació i l’orientació acadèmica. Ara també compten amb Tsygankov, un fitxatge de luxe.
