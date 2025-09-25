Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Van de Beek és operat d'una "ruptura total" del tendó d'Aquil·les

El neerlandès va lesionar-se a Bilbao dimarts i, en principi, no tornarà a jugar aquesta temporada

Donny van de Beek, escalfant en els instants previs del Girona-Llevant a Montilivi / Europa Press

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Els pitjors pronòstics s'han complert i Donny Van de Beek ha dit, previsiblement, adéu a la temporada. El migcampista neerlandès va lesionar-se de gravetat a San Mamés dimarts contra l'Athletic i aquest vespre el Girona ha fet oficial que ha estat intervingut d'una "ruptura completa del tendó d’Aquil·les de la cama esquerra". Una lesió, sens dubte, temible que deixa fora de combat Van de Beek per una bona colla de mesos i probablement no tornarà a jugar aquest exercici. El neerlandès va ser operat de la mateixa zona el mes de maig passat per guarir unes molèsties que hi arrossegava. Ara, cinc mesos després, s'ha trencat totalment el Tendó d'Aquil·les. D'aquesta manera, Míchel es queda sense un jugador polivalent, vàlid tant per al mig del camp com per a la mitja punta.

