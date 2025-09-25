Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Van de Beek pot haver dit adéu a la temporada

El migcampista neerlandès tindria afectat el tendó d’Aquil·les del taló esquerre del qual ja va ser operat el curs passat

Donny Van de Beek, en acció amb Jauregizar dimarts a San Mamés

Donny Van de Beek, en acció amb Jauregizar dimarts a San Mamés / Europa Press

Les primeres sensacions no van ser gens bones i els gestos i crits de dolor de Donny Van de Beek sobre la mateixa gespa de San Mamés feien témer-se el pitjor. El migcampista neerlandès va caure estès de mal arran d’una fiblada que va anar del taló a la cuixa i el va deixar KO. De seguida es va tocar el taló i la zona del tendó d’Aquil·les, la mateixa de què va ser operat el mes de maig per solucionar unes molèsties que hi arrossegava. Gairebé cinc mesos després, Van de Beek tornava a ser titular però tan sols va durar trenta-quatre minuts al camp. L’exjugador del Manchester United va ser sotmès ahir a proves mèdiques per determinar l’abast exacte de la lesió. Tanmateix, tant Míchel com els seus companys al final del partit deixaven entreveure que la cosa feia molt mala pinta. En aquest sentit, ahir la SER parlava d’un termini de recuperació d’entre sis i nou mesos.

Lass Kourouma, la nota positiva

Si es confirmen els pitjors pronòstics, el Girona perdria un efectiu per la resta de la temporada. L’altra cara de la moneda va ser Lass Kourouma. El migcampista del filial va poder-se estrenar amb el primer equip a Primera Divisió. El guineà -germà d’Ilaix Moriba (Celta)- va disputar el darrer quart d’hora intentant aportar consistència des del pivot defensiu. n

