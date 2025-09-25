L'Oviedo visitarà el Girona per Fires
Els de Míchel rebrà el conjunt asturià a Montilivi el dissabte 25 d'octubre al migdia
La Lliga ha fet oficial avui els horaris corresponents a la desena jornada de Primera Divisió en la qual el Girona rebrà l'Oviedo. El partit contra els asturians ha quedat fixat pel dissabte 25 d'octubre, durant les Fires de Sant Narcís. El matx es jugarà a les dues del migdia (14:00) i serà el següent després de la visita al camp del Barça. La darrera vegada que l'Oviedo va visitar Montilivi va ser la temporada de l'ascens (21-22) en la qual el Girona va guanyar 2-1 amb gols de Baena i Stuani.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge