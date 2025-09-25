Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Oviedo visitarà el Girona per Fires

Els de Míchel rebrà el conjunt asturià a Montilivi el dissabte 25 d'octubre al migdia

Santi Cazorla enraona amb Dani Carvajal després de la visita del Madrid al Nou Carlos Tartiere d'aquesta temporada / Paco Paredes/Efe

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha fet oficial avui els horaris corresponents a la desena jornada de Primera Divisió en la qual el Girona rebrà l'Oviedo. El partit contra els asturians ha quedat fixat pel dissabte 25 d'octubre, durant les Fires de Sant Narcís. El matx es jugarà a les dues del migdia (14:00) i serà el següent després de la visita al camp del Barça. La darrera vegada que l'Oviedo va visitar Montilivi va ser la temporada de l'ascens (21-22) en la qual el Girona va guanyar 2-1 amb gols de Baena i Stuani.

