Manolo González: "El Girona té moltes ganes de guanyar, però nosaltres encara més"

El tècnic de l'Espanyol assegura que ha girat full del derbi de la temporada passada

Manolo González celebra un gol a Cornellà-El Prat aquesta temporada

Manolo González celebra un gol a Cornellà-El Prat aquesta temporada / Europa Press

Redacció/Efe

Barcelona

L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha reconegut avui que assumeix que el Girona tindrà "moltes ganes de guanyar" el partit de demà a Montilivi, però ha assegurat que el quadre blanc-i-blau en tindrà "més" que l'amfitrió.

El preparador, en roda de premsa al RCDE Stadium, ha explicat que se centra en "on poder fer mal al rival" i no en què el Girona sigui cuer: "Mirar la classificació no et porta a res. És la jornada sis i queda molta temporada. És molt aviat i no és significatiu, serà un partit complicat i difícil".

González ha insistit que l'Espanyol ha de sortir "al millor nivell i a guanyar des del minut u". "En el moment en què no estiguem bé en el partit, serrar les dents i estar organitzats i tenir cap. Prepararem el partit per superar qualsevol eventualitat", ha afegit.

Preguntat pel 4-1 del curs passat a Montilivi, en què l'Espanyol va tocar fons abans de remuntar, González ha aclarit que ha girat full: "Mirar enrere no t'ajuda en res. Tinc moltes ganes de vèncer demà per la importància del partit i per la nostra gent, no per l'any passat".

El tècnic ha recordat que es van corregir diversos aspectes després d'aquesta derrota i que ara l'Espanyol ha millorat en el pla "ofensiu i defensiu". "L'equip té més confiança que fa un any, però al final tot són dinàmiques. Hem de continuar en aquesta línia i portar el ritme que portem tota la temporada", ha analitzat.

Respecte a l'estat de la plantilla, l'entrenador ha avançat que el grup està en un bon moment: "Tenim diverses opcions per a l'onze de demà, intentarem treure els jugadors que estiguin en millor situació i el bloc més competitiu". González ha destacat el compromís i la competència interna al vestidor.

