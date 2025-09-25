Míchel, sobre el derbi: "És un partit més i necessitem una victòria ja"
El tècnic del Girona assegura que el punt a Bilbao ha servit per "guanyar confiança" i confia traduir les bones sensacions en victòria contra l'Espanyol
Tsygankov, Abel Ruiz, David López i Lemar continuen de baixa
El Girona rebrà demà l'Espanyol (21:00) en el primer dels dos partits consecutius a Montilivi que tindrà abans de l'aturada de seleccions. Ho farà després de les bones sensacions que va deixar l'equip a Bilbao i que van donar el segon punt de la temporada. Míchel confia que la millora oferta a San Mamés es transformi e triomf demà. "L'empat ha servit per guanyar confiança, però necessitem una victòria ja. La gent està més contenta amb la sensació que va fer les coses bé contra un gran rival". El madrileny continua sense poder comptar amb els lesionats Lemar, Tsygankov, Abel Ruiz i David López pel partit i confirma que Van de Beek pateix una lesió al tendó d'Aquil·les de la qual el club "n'informarà". Sobre el recital d'Ounahi, el tècnic s'ha estimat més parlar del col·lectiu. "Ha de ser l'equip el que tingui un paper important. Amb un jugador sol és difícil sortir d'aquesta situació".
Míchel no ha volgut aprofundir gaire, o més aviat gens, sobre la rivalitat que hi pot haver entre Girona i Espanyol. "Per mi és un partit més. Hi ha molta repercussió, però necessitem donar la millor versió i em centro en això. No he parlat de derbi ni de partit diferent, sinó de com està l'Espanyol ara i com podem contrarestar les moltes coses bones que fan i com podem fer-los mal". En aquest sentit, després de perdre la possessió en els dos darrers partits, Míchel ha explicat que "no ha passat per casualitat". "Contra el Llevant fins a la mitja hora, era nostra. Després amb l'expulsió va ser una altra cosa. A Bilbao, sí que per com hi arribàvem i davant un rival que pressionava vam decidir jugar més en llarg i buscar segones pilotes. Ara volem fer un pas endavant amb pilota", ha reconegut.
Pel que fa a l'ambient que es trobarà l'equip a Montilivi demà, Míchel confia que sigui saludable. "Necessitem la nostra gent. Nosaltres hem de fer un pas endavant al camp i que sentin que estan ben representats. Els necessitem molt, demà i sempre. Necessitem que estiguin al nostre costat, que vegin que l'equip té ànima i que estiguem junts. L'energia de Montilivi s'ha de notar al camp".
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge
- Empresaris catalans i valencians pressionen el govern espanyol perquè eviti més retards en el corredor mediterrani