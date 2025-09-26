En Directe
Girona - Espanyol, en directe (0-0)
Segueix en directe la narració del partit Girona - Espanyol que es juga a l'estadi de Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
5'. Centrada de Dolan que remata Roberto, desviat
3'. Ha començat molt intens, això: detallet d'Ounahi i a la contra Iván Martín li pispa providencialment la pilota a Pere Milla
1'. Comença el partit!! Pel que més vulguis, Girona
Sona l'himne del Girona! Bufandes amuuuuuuunt!
Els jugadors ja són a vestidors, a punt de sortir al terreny de joc
Molta presència de cossos de seguretat repartits per les graderies de Montilivi. De moment, cap incident a lamentar entre les aficions! Esperem que es mantingui així!
L'11 de l'Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Riedel, Romero, Pol Lozano, Urko, Dolan, Pere Milla, Puado i Roberto
L'11 del Girona, que canvia el sistema al 3-5-2: Gazzaniga, Rincón, Francés, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Witsel, Iván Martín, Ounahi, Portu i Vanat
Bona nit de Lliga! Avui, derbi català a Montilivi
